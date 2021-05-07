Однако пока миллиардер не может превратить свою прибыль в реальные деньги, ведь в 2018 году он согласовал выплаты опционами на акции. Так, он должен владеть ценными бумагами не менее 5 лет.

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Что известно

в 2020 году Tesla предоставила Маску право выкупа акций, которые сейчас стоят 13,3 миллиарда долларов;

на приобретение вышеуказанных ценных бумаг предприниматель потратил около 2,3 миллиарда долларов;

согласно договору, гендиректор сможет выкупить 101,2 миллиона акций – сейчас их стоимость составляет 67,9 миллиарда долларов.

Первые 4 транша опционов Маск получил в 2020 году, когда Tesla достигла различных рыночных капитализации и операционных этапов, а ее акции выросли в 7 раз, разительно увеличив состояние миллиардера.

Другие руководители

Бесспорно, Илон Маск с огромным отрывом занял первое место среди доходов CEO ведущих компаний мира. Подсчитали, что по результатам 2020 года Чэд Ричисон (компания Paycom) увеличил свое состояние на 211 миллионов долларов. Третьей самой успешной руководительницей стала Амира Дан Рубина – гендиректор 1Life Healthcare. Она заработала около 199 миллионов долларов.

Заметим, по данным делового издания, Илон Маск является вторым самым богатым человеком на планете – его состояние оценивается в 164,4 миллиарда долларов. Опередить его удалось только основателю компании Amazon Джефф Безос, который имеет 189,7 миллиарда долларов.