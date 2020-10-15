Как суперзлодий: миллиардер Джефф Безос испытал механизированные руки – видео взорвало сеть
Глава Amazon Джефф Безос испытал механизированные руки. Это произошло еще в 2019 году, но сейчас соответствующее видео снова стало вирусным – через ряд постов в Twitter и Reddit.
Это произошло в июне 2019 года в выставочном зале курорта и казино Aria в Лас-Вегасе, сообщает 24 канал.
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Безос, используя одеты на руки манипуляторы, пожал руку своему собеседнику. А также размял пальцы, и показал знак "люкс". Инновационная технология поразила миллиардера.
Джефф Безос – "суперзлодей"
Видео, которое стало активно распространять в сети, собрало немало остроумных комментариев. В частности, пользователи сравнивают Безоса с известными персонажами как Лекс Лютор и Доктор Октавиус.