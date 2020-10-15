Як суперзлодій: мільярдер Джефф Безос випробував механізовані руки – відео підірвало мережу
Засновник Amazon Джефф Безос випробував механізовані руки. Це було ще у 2019 році, проте зараз відповідне відео знову стало вірусним – через низку постів у Twitter та Reddit.
Це сталося у червні 2019 року у виставковому залі курорту та казино Aria у Лас-Вегасі, повідомляє 24 канал.
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Безос, використовуючи одягнуті на руки маніпулятори, потиснув руку своєму співрозмовнику. А також розім'яв пальці та показав знак "люкс". Інноваційна технологія вразила мільярдера.
Джефф Безос – "суперзлодій"
Відео, яке стало активно поширювати у мережі, зібрало чимало дотепних коментарів. Зокрема, користувачі порівнюють Безоса з такими відомими персонажами як Лекс Лютор та Доктор Октавіус.