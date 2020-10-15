Засновник Amazon Джефф Безос випробував механізовані руки. Це було ще у 2019 році, проте зараз відповідне відео знову стало вірусним – через низку постів у Twitter та Reddit.

Це сталося у червні 2019 року у виставковому залі курорту та казино Aria у Лас-Вегасі, повідомляє 24 канал.

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Безос, використовуючи одягнуті на руки маніпулятори, потиснув руку своєму співрозмовнику. А також розім'яв пальці та показав знак "люкс". Інноваційна технологія вразила мільярдера.



Як це працює? Оператор має спеціальні рукавички, які вловлюють рухи рук та пальців за допомогою магнітних датчиків. Система паралельно відтворює рух рук, кистей та пальців.

Джефф Безос – "суперзлодій"

Відео, яке стало активно поширювати у мережі, зібрало чимало дотепних коментарів. Зокрема, користувачі порівнюють Безоса з такими відомими персонажами як Лекс Лютор та Доктор Октавіус.