Инвестор приобрел картины Пикассо и Уорхола, чтобы превратить в NFT
Китайский криптоинвестор Джастин Сан хочет оцифровать картины Пабло Пикассо и Энди Уорхола, которые недавно приобрел на аукционе Christie's. Он намерен зарегистрировать их в формате невзаимозаменяемых токенов (NFT).
Источник:Artnet
Предприниматель хочет создать JUST NFT Fund – реестр блокчейнов для NFT самых дорогих произведений искусства в мире. По мнению Сана, только такие работы могут "пережить испытание временем".
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"Аукцион Christie's стал важно вехой для фонда JUST NFT и его привлечения к глобальному рынку изобразительного искусства", – написал Сан в твиттере.
Что приобрел инвестор
- Картину Пабло Пикассо – "Обнаженная, лежащая в колье". Она обошлась ему в 20 миллионов долларов.
На картине изображена его возлюбленная, Мари-Тереза Вальтер. Полотно создано художником в период с марта по август 1932 года.
"Мари-Тереза была не просто моделью, но и вдохновительницей Пикассо. Портреты этой женщины, написанные им, является визуальным признанием его любви", – отметили в Christie's.
- Картину Энди Уорхола – "Три автопортрета". За них китайский бизнесмен заплатил гораздо меньше, всего 2 миллиона долларов.
Заметим, что это полотно – одно из последних, написанных Уорхолом. Оно увидело свет в 1986 году. 22 февраля 1987 художник умер от инфаркта миокарда.
Заметим, что Сан – основатель криптовалютнои платформы TRON, а также основатель и исполнительный директор мобильного приложения Peiwo. Кроме этого – он гендиректор Rainberry.
Что следует знать о NFT-токенах: основное
- Эта аббревиатура расшифровывается как Non Fungible Token. На украинском – невзаимозаменяемый токен.
- Это особая категория криптовалюта. Говорится об активах, которые существуют только в собственных криптосистемах.
- Большинство других токенов – взаимозаменяемы. То есть такие, которые можно заменить на другие, причем – без изменений.
- Но технология NFT работает не так. Каждый невзаимозаменяемый токен является уникальным. Поэтому его невозможно подделать.
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