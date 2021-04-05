Китайский криптоинвестор Джастин Сан хочет оцифровать картины Пабло Пикассо и Энди Уорхола, которые недавно приобрел на аукционе Christie's. Он намерен зарегистрировать их в формате невзаимозаменяемых токенов (NFT).

Предприниматель хочет создать JUST NFT Fund – реестр блокчейнов для NFT самых дорогих произведений искусства в мире. По мнению Сана, только такие работы могут "пережить испытание временем".

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"Аукцион Christie's стал важно вехой для фонда JUST NFT и его привлечения к глобальному рынку изобразительного искусства", – написал Сан в твиттере.

Обратите внимание! В JUST NFT отметили, что будут принимать только произведения искусства, стоимость которых оценена в более 1 миллион долларов.

Что приобрел инвестор

Картину Пабло Пикассо – "Обнаженная, лежащая в колье". Она обошлась ему в 20 миллионов долларов.

На картине изображена его возлюбленная, Мари-Тереза ​​Вальтер. Полотно создано художником в период с марта по август 1932 года.

"Мари-Тереза ​​была не просто моделью, но и вдохновительницей Пикассо. Портреты этой женщины, написанные им, является визуальным признанием его любви", – отметили в Christie's.

Картину Энди Уорхола – "Три автопортрета". За них китайский бизнесмен заплатил гораздо меньше, всего 2 миллиона долларов.

Заметим, что это полотно – одно из последних, написанных Уорхолом. Оно увидело свет в 1986 году. 22 февраля 1987 художник умер от инфаркта миокарда.

(2/2) This auction represents a very significant milestone for #JUST #NFT in its entry into the top fine #art industry. I believe more world-class artworks by top-notch artists will be added to the JUST NFT’s catalog in the future. Stay tuned. pic.twitter.com/EM0LipMZlv — Justin Sun (@justinsuntron) April 1, 2021

Заметим, что Сан – основатель криптовалютнои платформы TRON, а также основатель и исполнительный директор мобильного приложения Peiwo. Кроме этого – он гендиректор Rainberry.

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