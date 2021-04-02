Картину "Спаситель мира", автором которой является Леонардо да Винчи, выставили на аукцион. Ее продают в форме невзаимозаменяемого токена (NFT).

"Спаситель мира" (Salvator Mundi) – самая дорогая картина в истории искусства. Кроме того, произведение является наиболее копируемым полотном в мире.

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Автором NFT-токена "Спаситель мира" является историк и автор книги "Последний Леонардо" Бен Льюис. Он ожидает продать произведение искусства за 450 миллионов долларов в криптовалюте Ethereum. Аукцион состоится в Великобритании на Пасхальные выходные.

Что известно о картине

сначала владельцем картины "Спаситель мира" был Бэзил Кловис Хендри;

в 2005 году полотно продали на аукционе St. Charles Gallery за 1175 долларов;

в 2017 году картину выставили на аукцион Christie's и продали за бешеные деньги – 450 миллионов долларов.

Отмечается, что часть средств от продажи NFT-картины Льюис передаст семье Хендри.

Если даже картина не продается, я хочу по крайней мере привлечь внимание к безумным излишествам и несправедливости художественного рынка, где семьи, которые не знают о его сложностях, продают реликвию за небольшие деньги и не получают комиссий за перепродажу,

– говорит Льюис.