Інвестор придбав картини Пікассо та Воргола, щоб перетворити у NFT
Китайський криптоінвестор Джастін Сан хоче оцифрувати картини Пабло Пікассо та Енді Воргола, які недавно придбав на аукціоні Christie's. Він має намір зареєструвати їх у форматі невзаємозамінних токенів (NFT).
Джерело:Artnet
Підприємець хоче створити JUST NFT Fund – реєстр блокчейнів для NFT найдорожчих творів мистецтва у світі. На думку Сана, лише такі робити можуть "пережити випробування часом".
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"Аукціон Christie's став важливо віхою для фонду JUST NFT та його залучення до глобального ринку образотворчого мистецтва", – написав Сан у твіттері.
Що придбав інвестор
- Картину Пабло Пікассо – "Оголена, що лежить у кольє". Вона обійшлася йому у 20 мільйонів доларів.
На картині зображена його кохана, Марі-Тереза Вальтер. Полотно створене митцем у період з березня по серпень 1932 року.
"Марі-Тереза була не просто моделлю, але й натхненницею Пікассо. Портрети цієї жінки, написані ним, є візуальним визнанням його любові", – зауважили у Christie's.
- Картину Енді Воргола – "Три автопортрети". За них китайський бізнесмен заплатив значно менше, лише 2 мільйони доларів.
Зауважимо, що це полотно – одне з останніх, написаних Ворголом. Вона побачила світ у 1986 році. 22 лютого 1987 митець помер від інфаркту міокарда.
Зауважимо, що Сан – засновник криптовалютної платформи TRON, а також засновник та виконавчий директор мобільного додатку Peiwo. Крім цього – він гендиректор Rainberry.
Що варто знати про NFT-токени: основне
- Ця абревіатура розшифровується як Non Fungible Token. Українською – невзаємозамінний токен.
- Це особлива категорія криптовалюти. Мовить про активи, які існують лише у власних криптосистемах.
- Більшість інших токенів – взаємозамінні. Тобто такі, що можна замінити на інші, при чому – без змін.
- Натомість технологія NFT працює не так. Кожен невзаємозамінний токен є унікальним. Через це його неможливо підробити.
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