Достижения в области деревянного строительства позволили высоким деревянным башням вырасти в городах по всему миру. Красноречивое тому доказательство – новый проект Urban Agency Дублина – Dock Mill.

Dock Mill будет состоять из старинной мельницы 19 века высотой 22 метра и деревянной башни. Она будет возведена на крыше из деревянных панелей CLT и придаст зданию еще 50 метров, пишет New Atlas.

Примечательно: В Сингапуре появится экологическое "город будущего": фото масштабного проекта

Проект Dock Mill / Фото urban-agency.com

Особенность здания

В перспективе деревянная конструкция башни будет выше, чем австралийская "25 королей" и чуть ниже канадской "Brock Commons", которая недавно стала самой высокой деревянной башней в мире. Это подчеркивает головокружительную скорость изменений в этой области архитектуры. Однако, сегодня норвежская башня Мьуостернет (Mjøstårnet) остается самой высокой цельно деревянной башней в мире высотой 85,4 метра.

Отмечают, что внутри старой мельницы разместятся жилые квартиры. Сейчас здание находится в плохом состоянии, поэтому Urban Agency реконструирует его и улучшит доступ с помощью новой дощатой набережной. Внутреннее пространство башни будут занимать в основном офисные помещения, за исключением верхних двух этажей, на которых спроектируют зимний сад.

Проект Dock Mill / Фото urban-agency.com

Почему это впечатляет?

Кроме использования древесины, полученной из экологически рациональных источников, фирма рассматривает солнечные батареи как потенциальный элемент устойчивого развития.

Использование древесины, полученной из экологически рациональных источников, это важнейшее преимущество для окружающей среды. Ее малый вес облегчает транспортировку, снижает выбросы углекислого газа в атмосферу и позволяет производить сборку за пределами стройплощадки для менее разрушительного процесса строительства, – объясняет Urban Agency.

Проект Dock Mill / Фото urban-agency.com

Кроме того, древесина – идеальное решение для инновационного дополнения имеющейся исторической мельницы, демонстрирующее потенциал повторного использования, а также сохранения национального архитектурного наследия и удовлетворяющее спрос на создание большего пространства путем расширения вверх.

Сейчас Dock Mill ожидает разрешение на проектирование, а Urban Agency надеется, что замысел будет успешно реализован.