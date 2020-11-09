Досягнення в галузі дерев'яного будівництва дозволили високим дерев'яним баштам вирости в містах по всьому світу. Промовистий тому доказ – новий проєкт Urban Agency Дубліна – Dock Mill.

Dock Mill буде складатися зі старовинного млина 19 століття заввишки 22 метри та дерев'яної вежі. Вона буде зведена на даху з дерев'яних панелей CLT та додасть будівлі ще 50 метрів, пише New Atlas.

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Проєкт Dock Mill / Фото urban-agency.com

Особливість будівлі

Передбачається, що дерев'яна конструкція вежі буде вищою, ніж австралійська "25 королів" і трохи нижче канадської "Brock Commons", яка нещодавно стала найвищою дерев'яною баштою у світі. Це підкреслює запаморочливу швидкість змін в цій галузі архітектури. Проте, на сьогодні норвезька вежа Мьуостернет (Mjøstårnet) залишається найвищою цільно дерев'яною вежею у світі заввишки 85,4 метра.

Відзначають, що всередині старого млина розмістяться житлові квартири. Наразі будівля перебуває в поганому стані, тому Urban Agency реконструює її та поліпшить доступ за допомогою нової дощатої набережної. Внутрішній простір вежі займатимуть здебільшого офісні приміщення, за винятком верхніх двох поверхів, на яких створять зимовий сад.

Проєкт Dock Mill / Фото urban-agency.com

Чому це вражає?

Окрім використання деревини, отриманої з екологічно раціональних джерел, фірма розглядає сонячні батареї як потенційний елемент сталого розвитку.



Використання деревини, отриманої з екологічно раціональних джерел, це найважливіша перевага для навколишнього середовища. Її невелика вага полегшує транспортування, знижує викиди вуглекислого газу в атмосферу і дозволяє проводити збірку за межами будмайданчика для менш руйнівного процесу будівництва, – пояснює Urban Agency.

Проєкт Dock Mill / Фото urban-agency.com

Крім того, деревина – ідеальне рішення для інноваційного доповнення наявного історичного млина, яке демонструє потенціал повторного використання і збереження національної архітектурної спадщини та задовольняє попит на створення більшого простору шляхом розширення вгору.

Нині Dock Mill очікує дозвіл на проєктування, а Urban Agency сподівається, що задум буде успішно реалізовано.