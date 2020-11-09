У Дубліні побудують дерев'яну вежу заввишки 77 метрів: як вона виглядатиме – фото
Досягнення в галузі дерев'яного будівництва дозволили високим дерев'яним баштам вирости в містах по всьому світу. Промовистий тому доказ – новий проєкт Urban Agency Дубліна – Dock Mill.
Dock Mill буде складатися зі старовинного млина 19 століття заввишки 22 метри та дерев'яної вежі. Вона буде зведена на даху з дерев'яних панелей CLT та додасть будівлі ще 50 метрів, пише New Atlas.
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Проєкт Dock Mill / Фото urban-agency.com
Особливість будівлі
Передбачається, що дерев'яна конструкція вежі буде вищою, ніж австралійська "25 королів" і трохи нижче канадської "Brock Commons", яка нещодавно стала найвищою дерев'яною баштою у світі. Це підкреслює запаморочливу швидкість змін в цій галузі архітектури. Проте, на сьогодні норвезька вежа Мьуостернет (Mjøstårnet) залишається найвищою цільно дерев'яною вежею у світі заввишки 85,4 метра.
Проєкт Dock Mill / Фото urban-agency.com
Чому це вражає?
Окрім використання деревини, отриманої з екологічно раціональних джерел, фірма розглядає сонячні батареї як потенційний елемент сталого розвитку.
Використання деревини, отриманої з екологічно раціональних джерел, це найважливіша перевага для навколишнього середовища. Її невелика вага полегшує транспортування, знижує викиди вуглекислого газу в атмосферу і дозволяє проводити збірку за межами будмайданчика для менш руйнівного процесу будівництва, – пояснює Urban Agency.
Проєкт Dock Mill / Фото urban-agency.com
Крім того, деревина – ідеальне рішення для інноваційного доповнення наявного історичного млина, яке демонструє потенціал повторного використання і збереження національної архітектурної спадщини та задовольняє попит на створення більшого простору шляхом розширення вгору.
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