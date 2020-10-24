У Дубаї, столиці Об'єднаних Арабських Еміратів, з'явився фонтан площею у понад 7 000 квадратних метрів. Його внесли до Книги рекордів Гіннеса як найбільший у світі.

Подробиці про фонтан

У ньому встановлено 3 000 світлодіодних ламп та 7,5 тисяч форсунок. 128 з них дозволяють запускати струмінь води на рекордні 105 метрів, повідомляє Guinness World Records.

До теми Буде видно з космосу: найбільшу у світі сонячну електростанцію збудують в Австралії

Натомість решта створює струмені висотою 58 метрів. Ще частину форсунок використовують для утворення туману над фонтаном. Його створили на відомому штучному острові Палм Джумейра в Дубаї.

Довідка. Форсунка – це пристрій з одним або декількома отворами. Він розпилює рідину, яка надходить у нього під тиском.

Як виглядає рекордсмен

Фонтан, який отримав назву The Palm Fountain, буде відкритим від ранку до опівночі. Кожні пів години запускатимуть музичне 3-хвилинне шоу зі світлодіодами.

Найбільший у світі фонтані відкрити в ОАЕ: відео The pointe Palm

Фонтан розташований на невеликому острівку в Об'єднаних Арабських Еміратах. За його урочистим відкриттям 22 жовтня стежив увесь світ – організатори вели онлайн-трансляцію дійства.

Крім цього, у цей день провели фестиваль з конкурсами, виступами гуртів, розважально-танцювальними шоу. Наприкінці заходу у небо запустили величезний салют.