У Дубаї відкрили найбільший у світі фонтан: приголомшливе відео
У Дубаї, столиці Об'єднаних Арабських Еміратів, з'явився фонтан площею у понад 7 000 квадратних метрів. Його внесли до Книги рекордів Гіннеса як найбільший у світі.
Подробиці про фонтан
У ньому встановлено 3 000 світлодіодних ламп та 7,5 тисяч форсунок. 128 з них дозволяють запускати струмінь води на рекордні 105 метрів, повідомляє Guinness World Records.
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Натомість решта створює струмені висотою 58 метрів. Ще частину форсунок використовують для утворення туману над фонтаном. Його створили на відомому штучному острові Палм Джумейра в Дубаї.
Як виглядає рекордсмен
Фонтан, який отримав назву The Palm Fountain, буде відкритим від ранку до опівночі. Кожні пів години запускатимуть музичне 3-хвилинне шоу зі світлодіодами.
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Фонтан розташований на невеликому острівку в Об'єднаних Арабських Еміратах. За його урочистим відкриттям 22 жовтня стежив увесь світ – організатори вели онлайн-трансляцію дійства.
Крім цього, у цей день провели фестиваль з конкурсами, виступами гуртів, розважально-танцювальними шоу. Наприкінці заходу у небо запустили величезний салют.
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