В 2020 году ДТЭК Сети установил на опорах линий электропередачи 97 специальных защитных платформ для гнезд аистов в Днепропетровской, Донецкой, Киевской и Одесской областях, а также в городе Киев. Эти платформы помогают защитить гнезда белого аиста от разрушения, а самих птиц– от поражения током.

Благодаря этой инициативе только за прошлый год компания защитила от гибели около 1200 птиц, занесенных в Бернскую Конвенцию об охране дикой флоры и фауны и природной среды обитания в Европе.

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Сохранение биоразнообразия – одно из направлений деятельности нашей компании, которое соответствует стратегии ДТЭК 2030, основанной на принципах ESG, ценностях и ответственности бизнеса за прогресс в достижении целей устойчивого развития Глобального Договора ООН. С 2013 года мы обустроили 248 специальных металлических платформ для гнезд аистов. Почти половину от этого количества – в прошлом году,

– рассказал генеральный директор ДТЭК Сети Иван Гелюх.

Защитные платформы на опорах линий электропередач / Фото ДТЭК

По подсчетам экологов, такая инициатива ДТЭК Сети за 8 лет помогла сохранить около пяти тысяч особей белого аиста, три тысячи из которых – птенцы.

В 2021 году ДТЭК Сети планирует установить рекордное количество платформ – 122. Значительную их часть оборудуют на территории областей, которые присоединились к этой инициативе в 2020 году: 60 – в Одесской и 50 – в Киевской. На территории Днепропетровской и Донецкой областей, где специалисты ДТЭК Сети начали устанавливать платформы с 2013 и 2015 соответственно, и уже успели охватить основную часть гнезд аистов, в этом году будет в целом установлено двенадцать конструкций.

ДТЭК Сети защищает аистов / Фото ДТЭК

Специальные конструкции позволяют не только уберечь от гибели редких и исчезающих птиц, но и обезопасить линии электропередачи от аварий.

Кроме специальных платформ для гнезд аистов ДТЭК Сети устанавливает на линиях электропередачи птицезащитные устройства – специальные кожухи-колпаки из изолирующего материала, закрывающие от птиц участки провода по бокам, а также специальные маркеры, светящиеся после захода солнца. Закрепленные на проводах воздушных линий электропередачи, маркеры делают их видимыми для птиц в полете на расстоянии до 15 метров. С 2013 года специалисты компании установили 3219 птицезащитных устройств на 19 километрах линий электропередачи, в том числе на территории объектов природно-заповедного фонда в Донецкой и Днепропетровской областях. В 2020 году такие работы начаты и в Одесской области.

Сооружения, защищающие птиц от поражения током / Фото ДТЭК

Справка

Аисты часто обустраивают гнезда на электрических опорах. Обычно, гнездо служит птицам всего несколько лет. Потому что, чем оно старше, тем больше в диаметре и весе. Некоторые гнезда весят несколько центнеров. В них поселяются не только аисты с птенцами, но и различные мелкие птицы – воробьи, трясогузки, скворцы и др. Когда гнездо достигает критической массы – оно разрушается, что нередко приводит к гибели птиц и обрыву проводов линии электропередачи. ДТЭК Сети начиная с 2013 года устанавливает на опорах ЛЭП специальные металлические конструкции – платформы для гнезд птиц, которые предохраняют их от разрушения. За 8 лет специалисты ДТЭК Сети обустроили 248 специальных металлических платформ для гнезд аистов в Днепропетровской, Донецкой, Киевской и Одесской областях, а также в городе Киев. Эта инициатива компании соответствует стратегии ДТЭК 2030, основанной на принципах ESG, ценностях и ответственности бизнеса за прогресс в достижении Целей Устойчивого развития Глобального Договора ООН по сохранению экосистем суши.

*Бернская Конвенция об охране дикой флоры и фауны и природной среды обитания в Европе вступила в силу 1 января 1982 и с тех пор к ней присоединилась 51 сторона, включая Европейский Союз. Украина присоединилась к Конвенции в 1996 году. Бернская Конвенция – главный природоохранный закон Европы. На ней основываются практически все природоохранные конвенции нашего континента, природоохранное законодательство большинства европейских стран и природоохранные директивы Европейского Союза.