ДТЕК Мережі допоміг зберегти близько 1200 білих лелек в Україні за минулий рік
У 2020 році ДТЕК Мережі встановив на опорах ліній електропередачі 97 спеціальних захисних платформ для гнізд лелек в Дніпропетровській, Донецькій, Київській та Одеській областях, а також місті Київ. Ці платформи допомагають захистити гнізда білого лелеки від руйнування, а самих птахів – від ураження струмом.
Джерело:24 канал
Завдяки цій ініціативі лише за минулий рік компанія захистила від загибелі близько 1200 птахів, занесених до Бернської Конвенції про охорону дикої флори та фауни та природних середовищ існування в Європі*.
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Збереження біорізноманіття – один з напрямків діяльності нашої компанії, який відповідає стратегії ДТЕК 2030, заснованої на принципах ESG, цінностях і відповідальності бізнесу за прогрес у досягненні Цілей Сталого розвитку Глобального Договору ООН. З 2013 року ми облаштували 248 спеціальних металевих платформ для гнізд лелек. Майже половину від цієї кількості – торік,
– розповів генеральний директор ДТЕК Мережі Іван Гелюх.
Захисні платформи на опорах ліній електропередач / Фото ДТЕК
За підрахунками екологів, така ініціатива ДТЕК Мережі за 8 років допомогла зберегти близько 5 тисяч особин білого лелеки, 3 тисячі з яких – пташенята.
У 2021 році ДТЕК Мережі планує встановити рекордну кількість платформ – 122. Значну частину з них буде облаштовано на території областей, які приєдналися до цієї ініціативи у 2020 році: 60 – в Одеській та 50 – у Київській. На території Дніпропетровської та Донецької областей, де фахівці ДТЕК Мережі розпочали встановлювати платформи з 2013 та 2015 року відповідно, і вже встигли охопити основну частину лелечих гнізд, цього року буде загалом встановлено 12 конструкцій.
ДТЕК Мережі захищає лелек / Фото ДТЕК
Окрім спеціальних платформ для гнізд лелек ДТЕК Мережі встановлює на лініях електропередачі птахозахисні пристрої – спеціальні кожухи-ковпаки з ізолювального матеріалу, що закривають від птахів ділянки дроту з боків, а також спеціальні маркери, що світяться після заходу сонця. Закріплені на дроти повітряних ліній електропередачі, маркери роблять їх видимими для птахів в польоті на відстані до 15 метрів. З 2013 року фахівці компанії встановили 3219 птахозахисних пристроїв на 19 кілометрах ліній електропередачі, в тому числі на території об’єктів природно-заповідного фонду в Донецькій і Дніпропетровській областях. У 2020 році такі роботи розпочато і в Одеській області.
Споруди, які захищають птахів від ураження струмом / Фото ДТЕК
Довідка
Лелеки часто облаштовують гнізда на електричних опорах. Зазвичай, одне гніздо служить птахам лише кілька років. Бо, чим воно старше, тим більше в діаметрі та вазі. Деякі гнізда важать кілька центнерів. В них оселяються не лише лелеки з пташенятами, але і різні дрібні птахи – горобці, плиски, шпаки тощо. Коли гніздо досягає критичної маси воно руйнується, що нерідко призводить до гибелі птахів та обриву проводів лінії електропередачі. ДТЕК Мережі починаючи з 2013 року встановлює на опорах ЛЕП спеціальні металеві конструкції – платформи для гнізд птахів, які уберігають їх від руйнування. За 8 років фахівці ДТЕК Мережі облаштували 248 спеціальних металевих платформ для гнізд лелек у Дніпропетровській, Донецькій, Київській та Одеській областях, а також місті Київ. Ця ініціатива компанії відповідає стратегії ДТЕК 2030, заснованої на принципах ESG, цінностях і відповідальності бізнесу за прогрес у досягненні Цілей Сталого розвитку Глобального Договору ООН щодо збереження екосистем суші.
*Бернська Конвенція про охорону дикої флори та фауни та природних середовищ існування в Європі набула чинності 1 січня 1982 року й відтоді до неї приєдналась 51 сторона, включаючи Європейський Союз. Україна приєдналася до Бернської конвенції у 1996 році. Бернська Конвенція – головний природоохоронний закон Європи. На її основі ґрунтуються чи не всі інші природоохоронні конвенції нашого континенту, природоохоронне законодавство більшості європейських країн і природоохоронні директиви Європейського Союзу.
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