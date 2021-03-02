ДТЭК ВИЭ и датская компания Vestas, мировой лидер по производству ветротурбин, заключили договор на строительство первой очереди ДТЭК Тилигульской ветроэлектростанции (ВЭС) мощностью в 126 МВт в Николаевской области. Финансирование первой очереди планируется из средств, привлеченных в 2019 году в результате выпуска зеленых еврооблигаций.

Этот проект станет действенным шагом Группы ДТЭК по достижению углеродной нейтральности к 2040 году и вкладом Украины в реализацию европейской программы Green Deal.

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В рамках Новой стратегии 2030 ДТЭК взял на себя обязательства по трансформации компании в более экологичный, эффективный и технологичный бизнес. Реализация стратегии по развитию генерирующих мощностей в зеленой энергетике станет существенным вкладом Группы ДТЭК в декарбонизацию экономики Украины и Европы в целом.

На ДТЭК Тилигульской ВЭС будут установлены инновационные onshore-ветротурбины компании Vestas. Благодаря новейшим разработкам они способны максимизировать выработку электроэнергии при слабом и среднем ветре. Новое поколение ветротурбин было запущено в промышленное производство в начале 2021 года и одной из первых, где они будут установлены, станет украинская ветроэлектростанция.

На площадке ДТЭК Тилигульской ВЭС заканчиваются подготовительные работы, строительные работы начнутся в марте и продлится до конца 2021 года. Работа первой очереди ветроэлектростанции мощностью 126 МВт будет способствовать сокращению выбросов СО₂ на 504 тысяч тонн в год. Благодаря строительству ВЭС в регионе будут созданы несколько сотен временных и десятки постоянных рабочих мест.

ДТЭК начинает строительство первой очереди Тилигульской ВЭС / Фото ДТЭК

Проект строительства ДТЭК Тилигульской ВЭС предусматривает возможность увеличения мощности до 564 МВт.

Для финансирования строительства первой очереди ДТЭК Тилигульская ВЭС планируется частичное использование "зеленых" евробондов. "Зеленые" еврооблигации на сумму 325 миллионов евро были выпущены в 2019 году со сроком обращения пять лет и котируются на бирже Euronext Dublin. По условиям размещения, привлеченные средства могут быть использованы исключительно для реализации проектов ВИЭ.

Когда в 2019 году впервые были размещены "зеленые" евробонды ДТЭК ВИЭ на европейской бирже, мы как компания взяли на себя ответственность реализовать проекты именно в Украине. Мы стали "лицом" украинской "зеленой" энергетики для Европы и мира . Как надежный партнер, сегодня мы готовы выполнять взятые обязательства даже в столь сложное время. Мы продолжим инвестировать в чистую и доступную энергию и развивать отрасль возобновляемой энергетики в Украине. Мы рассчитываем, что кризис неплатежей для сектора ВИЭ решится в скором времени, а политика государства в части ВИЭ станет понятной и прогнозируемой. Это позволит инвесторам со всего мира вновь посмотреть в сторону Украины. Фактически это наше сообщение миру: у "зеленой" энергетики в Украине есть будущее,

– сказал генеральный директор ДТЭК ВИЭ Марис Куницкис.

Президент Vestas Northern & Central Europe Нильс де Баар отметил: "Мы гордимся тем, что сотрудничаем с ДТЭК ВИЭ в важном проекте Тилигульской ВЭС, которая станет первой станцией с использованием платформы EnVentus в Восточной Европе. Мы приветствуем амбиции ДТЭК в проекте Тилигульской ВЭС, поскольку мы продолжаем снижать стоимость чистой возобновляемой энергии ветра с помощью платформы EnVentus".

Он добавил, что благодаря строительству таких новых проектов Украина становится на шаг ближе к Европе, а ДТЭК подтверждает свои европейские ценности. И использование лучших в своем классе ветряных турбин является важным сигналом для страны.

На ДТЭК Тилигульской ВЭС будет смонтирована 21 ветротурбина Vestas мощностью 6 МВт каждая. Ранее датский производитель протестировал прототипы новейших турбин на платформе EnVentus в Национальном испытательном центре больших турбин Østerild в Западной Ютландии, Дания. Данная модель является самой большой on-shore ветротурбиной в портфеле Vestas диаметром ротора 162 метра. Инновационные турбины подходят для низких и средних скоростей ветра, что идеально для ветрогенерации на юге Украины. Обладая производительностью более чем на 25% выше предыдущих моделей, Vestas устанавливает новый стандарт для on-shore ветроэлектростанций.