Компания Dove представила серию экологических дезодорантов. У них есть многократные флаконы из нержавеющей стали. Все это для того, чтобы уменьшить использование пластика.

Компания Unilever, которая является владельцем бренда Dove, ранее пообещала сократить использование пластика на 50% к 2025 году, пишет Fast Company.

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Обычный дезодорант попадает в помойку течение нескольких месяцев после покупки. Новая альтернатива Dove разработана для длительного пользования. Флакон изготовлен из нержавеющей стали, его можно регулярно заправлять.



Так выглядит новый дезодорант DOVE / Фото Сары Кинонен

В компании отметили, что многократный дезодорант – это лишь первый шаг. Не исключено, что со временем его дизайн может измениться и пластика вообще не будут использовать.

Обратите внимание! В экземплярах новой серии – на 54% меньше пластика, чем в других дезодорантах бренда. При этом, 98% этого пластика перерабатывается.

Что еще говорят в Unilever

Дизайн флакона, подчеркнули в Unilever, "вдохновленный временем, когда культура одноразового потребления еще не была мейнстримом". Эту концепцию впервые использовала платформа Loop, которая продает обычные товары в многократной упаковке.



Экологическая альтернатива обычным дезодорантам / Фото Dove

"То, что мы пытаемся вернуть, это качественный объект, который является личным для людей и стареет со временем", – пояснила директор по дизайну и инноваций в VanBerlo. Это – агентство, которое работало с Unilever над дизайном.

Это как в детстве вы получаете швейцарский нож от своего отца или дедушки. Он царапается позже, но эти царапины становятся вашими. Вы привязываетесь к предмету еще сильнее, чем когда только его получили,

– добавила она.

Стоит заметить, что новые многократные дезодоранты от Dove можно будет приобрести в магазинах Target и Walmart в Соединенных Штатах Америки.

Интересно! Unilever также работает над несколькими другими альтернативами пластиковой упаковке – начиная от экологических пластинок зубной пасты и до спрея для чистки.