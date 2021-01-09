Dove випустила серію багаторазових дезодорантів: служитимуть роками – фото
Компанія Dove представила серію екологічних дезодорантів. У них є багаторазові флакони з нержавіючої сталі. Все це для того, аби зменшити використання пластику.
Компанія Unilever, яка є власником бренду Dove, раніше пообіцяла скоротити використання пластику на 50% до 2025 року, пише Fast Company.
Зверніть увагу Чиновники Івано-Франківська пересядуть на велосипеди: яку доплату отримають
Звичайний дезодорант потрапляє у смітник протягом декількох місяців після покупки. Нова альтернатива Dove розроблена для довготривалого користування. Флакон виготовлений із нержавіючої сталі, його можна регулярно заправляти.
Такий виглядає має новий дезодорант DOVE / Фото Сари Кінонен
У компанії наголосили, що багаторазовий дезодорант – це лише перший крок. Не виключено, що з часом його дизайн може змінитися – і пластику взагалі не використовуватимуть.
Що кажуть в Unilever
Дизайн флакона, підкреслили у Unilever, "натхненний часом, коли культура одноразового споживання ще не була мейнстримом". Цю концепцію вперше використала платформа Loop, яка продає звичайні товари у багаторазовій упаковці.
Екологічніа альтернатива звичайним дезодорантам / Фото DOVE
"Те, що ми намагаємось повернути, це якісний об'єкт, який є особистим для людей і старіє з часом", – пояснила Сьоерд Хоюйдінк, директор з дизайну та інновацій у VanBerlo. Це – агентство, яке працювало з Unilever над дизайном.
Це як у дитинстві ви отримуєте швейцарський ніж від свого батька або дідуся. Він дряпається згодом, але ці подряпини стають вашими. Ви прив'язуєтеся до предмета ще сильніше, ніж коли тільки його отримали,
– додала вона.
Варто зауважити, що нові багаторазові дезодоранти від Dove можна буде придбати у магазинах Target та Walmart у Сполучених Штатах Америки.
Поділитися новиною