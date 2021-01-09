Компанія Dove представила серію екологічних дезодорантів. У них є багаторазові флакони з нержавіючої сталі. Все це для того, аби зменшити використання пластику.

Компанія Unilever, яка є власником бренду Dove, раніше пообіцяла скоротити використання пластику на 50% до 2025 року, пише Fast Company.

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Звичайний дезодорант потрапляє у смітник протягом декількох місяців після покупки. Нова альтернатива Dove розроблена для довготривалого користування. Флакон виготовлений із нержавіючої сталі, його можна регулярно заправляти.



Такий виглядає має новий дезодорант DOVE / Фото Сари Кінонен

У компанії наголосили, що багаторазовий дезодорант – це лише перший крок. Не виключено, що з часом його дизайн може змінитися – і пластику взагалі не використовуватимуть.

Зверніть увагу! У екземплярах нової серії – на 54% менше пластику, ніж у інших дезодорантах бренду. При цьому, 98% цього пластику переробляється.

Що кажуть в Unilever

Дизайн флакона, підкреслили у Unilever, "натхненний часом, коли культура одноразового споживання ще не була мейнстримом". Цю концепцію вперше використала платформа Loop, яка продає звичайні товари у багаторазовій упаковці.



Екологічніа альтернатива звичайним дезодорантам / Фото DOVE

"Те, що ми намагаємось повернути, це якісний об'єкт, який є особистим для людей і старіє з часом", – пояснила Сьоерд Хоюйдінк, директор з дизайну та інновацій у VanBerlo. Це – агентство, яке працювало з Unilever над дизайном.

Це як у дитинстві ви отримуєте швейцарський ніж від свого батька або дідуся. Він дряпається згодом, але ці подряпини стають вашими. Ви прив'язуєтеся до предмета ще сильніше, ніж коли тільки його отримали,

– додала вона.

Варто зауважити, що нові багаторазові дезодоранти від Dove можна буде придбати у магазинах Target та Walmart у Сполучених Штатах Америки.

Цікаво! Unilever також працює над кількома іншими альтернативами пластиковій упаковці – починаючи від екологічних пластинок зубної пасти ідо спрею для чищення.