В Ивано-Франковске власти решили уменьшить количество автомобилей в центре города. Чиновникам предложили добираться на работу на велосипедах.

Их будут поощрять пересаживаться на экологический транспорт уже с 1 января, об этом сообщил на своей фейсбук-странице городской голова Руслан Марцинкив.

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Он пояснил, что власти собственным примером стремится стимулировать ивано-франковчан меньше использовать авто. За это работники мэрии будут получать надбавку к зарплате.

Справка. Велосипед не только не загрязняет воздух, он также не создает шума. К тому же, такой вид транспорта оживляет городскую экономику.

Как сообщают источники издания "Шо там", размер выплаты чиновникам, которые согласились на предложение городского головы, может достигать 1 000 гривен.

Как реагируют в соцсетях

Ивано-франковчане реагируют на такую ​​инициативу по-разному. Например, просят мэра пожалеть коллег зимой, а есть и такие, что сомневаются в намерениях чиновников.