Чиновники Ивано-Франковска пересядут на велосипеды: какую доплату получат
В Ивано-Франковске власти решили уменьшить количество автомобилей в центре города. Чиновникам предложили добираться на работу на велосипедах.
Их будут поощрять пересаживаться на экологический транспорт уже с 1 января, об этом сообщил на своей фейсбук-странице городской голова Руслан Марцинкив.
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Он пояснил, что власти собственным примером стремится стимулировать ивано-франковчан меньше использовать авто. За это работники мэрии будут получать надбавку к зарплате.
Как сообщают источники издания "Шо там", размер выплаты чиновникам, которые согласились на предложение городского головы, может достигать 1 000 гривен.
Как реагируют в соцсетях
Ивано-франковчане реагируют на такую инициативу по-разному. Например, просят мэра пожалеть коллег зимой, а есть и такие, что сомневаются в намерениях чиновников.
- "Я каждый день на работу на велосипеде при любой погоде и в любой период. Велосипед – транспорт, а не только развлечение";
- "Зимой велосипед – не самое лучшее средство передвижения. Пожалейте ваших подчиненных";
- "Но ездить от дома до работы и обратно, а не извлекать велосипед за квартал к работе с багажника авто"
- "Это хорошо! Будет чище воздух и здоровее люди";
- "Идея хорошая, но для этого нужны еще велосипедные дорожки";
- "Уточните, пожалуйста, Land Rover или Range Rover?".
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