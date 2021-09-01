На дорогах Львовщины испытывают робота-помощника ALLY: фото

На дорогах Львовской области тестируют инновационное решение – робота-помощника ALLY. Пилотный проект запустили на трассе М-06 Киев – Чоп.

Робот помогал осуществлять эксплуатационное содержание трассы близ села Бродки. Специалисты отмечают, что это – полезный помощник, который способен справиться с мелким ремонтом дорог в городе с большим трафиком.

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Авторы разработки – украинские стартаперы Евгений Третьяк и Антон Варавин. Роботизированная платформа позволяет автоматизировать процесс перемещения тяжеловесного оборудования – как на ровном покрытии, так и в условиях бездорожья.

Характеристики ALLY

исходное питания 220 – 110 в;

колесная форма 4х4 или 4х2;

предусмотрены освещения и электроинструмента;

переломная рама, которая значительно повышает проходимость устройства по пересеченной местности;

багажный отсек – 800х1200 или 1000х1200;

робот оборудован подъемником;

управления платформой осуществляется с помощью обычного смартфона.

Кроме того, в перспективе робот получит фрезу для кошения травы на обочинах дорог, фрезу для снятия старого асфальта и другие вспомогательные инструменты.