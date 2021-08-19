Разработку представили в рамках ежегодной конференции Baidu World 2021. Высокотехнологичный "робомобиль" работает на базе искусственного интеллекта.

Примечательно Гибрид самолета и аэротакси: Craft Aerospace разрабатывает революционную технологию

Что еще известно о "робомобиле"

двери открываются вверх;

имеет прозрачную стеклянную крышу;

оборудован креслами невесомости;

отсутствуют руль и педали;

оснащен большим умным дисплеем;

распознает лица и понимает язык владельца;

может выполнять приказы и самосовершенствоваться.

Мы верим, что машины будущего будут машинами-роботами. Они будут ездить самостоятельно, действовать одновременно как умный помощник и верный компаньон, а также учиться самостоятельно,

– заявил соучредитель и генеральный директор Baidu Робин Ли.

Сейчас "робокар" является лишь прототипом. Когда именно высокоинтеллектуальный автомобиль появится в продаже – кампания не сообщила.