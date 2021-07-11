Первый в мире: Doodge выпустит электрический маслкар
11 июля 2021 , 14:07Читати новину українською
Источник:Autoblog
Компания Dodge анонсировала первый в мире электрический маслкар. Коммерческое производство начнется в 2024 году.
Концептуальную версию маслкара представили в рамках мероприятия Stellantis: EV Day 2021. Разработчики продемонстрировали несколько тизерных изображений будущей машины.
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Muscle carКласс автомобилей, к которому относят четко определенные модели среднеразмерных двухдверных седанов, хардтопов и купе, которые были выпущены преимущественно в период с 1964 по 1973 годы и имеют восьмицилиндровые двигатели большого объема и мощности.
Что известно
- авто выполнено в стиле ретро, а линия крыши – в стиле фастбэк;
- скошенная передняя панель, которая несколько напоминает культовую модель Dodge Charger 1969;
- лицевая часть имеет оригинальный световой профиль со светодиодной панелью, имитирующий квадратную форму классического маслкара;
- яркие световые эмблемы в центральной части машины;
- широкие колеса с большими шинами.
Электрический маслкар будет построен на большой аккумуляторной платформе STLA. Автомобиль будет разгоняться от 0 до 60 километров за 2 секунды. Радиус действия составит 500 миль.Автопроизводитель также намекнул на максимальную выходную мощность до 886 лошадиных сил благодаря паре 330-киловаттных электродвигателей.
Визуализация будущего маслкара от Doodge: фото
Тизерные изображения маслкара / Фото Dodge