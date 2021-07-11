Концептуальную версию маслкара представили в рамках мероприятия Stellantis: EV Day 2021. Разработчики продемонстрировали несколько тизерных изображений будущей машины.

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Muscle car Класс автомобилей, к которому относят четко определенные модели среднеразмерных двухдверных седанов, хардтопов и купе, которые были выпущены преимущественно в период с 1964 по 1973 годы и имеют восьмицилиндровые двигатели большого объема и мощности.

Что известно

авто выполнено в стиле ретро, ​​а линия крыши – в стиле фастбэк;

скошенная передняя панель, которая несколько напоминает культовую модель Dodge Charger 1969;

лицевая часть имеет оригинальный световой профиль со светодиодной панелью, имитирующий квадратную форму классического маслкара;

яркие световые эмблемы в центральной части машины;

широкие колеса с большими шинами.

Электрический маслкар будет построен на большой аккумуляторной платформе STLA. Автомобиль будет разгоняться от 0 до 60 километров за 2 секунды. Радиус действия составит 500 миль.

Автопроизводитель также намекнул на максимальную выходную мощность до 886 лошадиных сил благодаря паре 330-киловаттных электродвигателей.

Визуализация будущего маслкара от Doodge: фото