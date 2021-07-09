Lightyear One – первый в мире электромобиль на солнечных батареях дальнего действия. Автомобилю удалось проехать рекордное расстояние относительно небольшой батареи мощностью 60 киловатт-часов.

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Испытания и перспективы

Прототип автомобиля протестовали в испытательном центре Альденховена в Германии. Интегральный тест варьировался от проверки мощности солнечных панелей, производительности аккумулятора, энергопотребление системы охлаждения до функционирования колесных двигателей и программного обеспечения, управляющего "солнечной" машиной.

Проведенное испытание полного ездового цикла является решающим шагом для проверки и подтверждения характеристиках автомобиля. Кроме того, впереди новинку ждут испытания, включающие краш-тесты и официальный тест ездового цикла WLTP.

Электромобиль на солнечных батареях дальнего действия Lightyear One: видео

По словам представителей компании, такое достижение – результат четырех лет упорной работы и собственных разработок. Прототип Lightyear One имеет дальность действия более 710 километров при потреблении энергии всего 85 ватт-часов за километр при скорости 85 километров в час. Даже самые эффективные электромобили на рынке сегодня потребляют примерно на 50% больше энергии на этой относительно низкой скорости.

Эта веха является прекрасным подтверждением масштабируемости нашей бизнес-модели. Мы уверены, что в ближайшие месяцы сможем достичь аналогично уровня энергопотребления на скорости шоссе. Снижение энергопотребления на милю электромобиля означает, что вы можете обеспечить большой запас хода от небольшой батареи,

– говорит Лекс Хофслот, генеральный директор и соучредителем Lightyear.

Поскольку аккумулятор является самой дорогой частью электромобиля, это прекрасная возможность снизить закупочную цену автомобиля и поставлять доступные электромобили с большим запасом хода, не требующих длительной зарядки.

О компании

Lightyear стремится сделать чистую мобильность доступной для всех и везде и готовится к коммерческому производству Lightyear One. Концепция дальнего автомобиля на солнечных батареях – возможностью изменить мобильность, обеспечив поездки без подзарядки в течение длительного времени.

Эксклюзивная серия 946 Lightyear One будет запущена в производство в первой половине 2022 года. Компания хочет выйти на массовый рынок с 2024 года.