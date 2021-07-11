Концептуальну версію маслкара представили в межах заходу Stellantis: EV Day 2021. Розробники продемонстрували декілька тизерних зображень майбутньої автівки.

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Muscle car Клас автомобілів, до якого відносять чітко визначені моделі середньорозмірних дводверних седанів, хардтопів і купе, які були випущені переважно в період з 1964 по 1973 роки та мають восьмициліндрові двигуни великого об'єму і потужності.

Що відомо

авто виконане у стилі ретро, а лінія даху – в стилі фастбек;

скошена передня панель, яка дещо нагадує культову модель Dodge Charger 1969 року;

лицьова частина має оригінальний світловий профіль зі світлодіодною панеллю, що імітує квадратну форму класичного маслкара;

яскраві світлові емблеми в центральній частині машини;

широкі колеса з великими шинами.

Електричний маслкар буде побудований на великій акумуляторній платформі STLA. Автівка розганятиметься від 0 до 60 кілометрів за 2 секунди. Радіус дії становитиме 500 миль.