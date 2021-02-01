Американський винахідник, мільярдер, засновник Tesla та Space X Ілон Маск дав інтерв'ю Clubhouse. Підприємець виступив перед 5 тисячами користувачів в режимі онлайн. Про чіпи Neuralink, колонізацію Марса, Dogecoin, мистецтво та силу мемів – читайте у матеріалі.

Джерело: Inc.

Clubhouse – одна з найпопулярніших соціальних мереж Кремнієвої долини. Додаток, за допомогою якого люди спілкуються між собою у віртуальних кімнатах. Систему використовують близько 5 мільйонів людей.

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Колонізація Марса

Ілон Маск вважає, що за 5,5 років SpaceX зможе доставити людину на Марс: "Важливо те, що ми зробимо Марс самодостатньою цивілізацією".

Чіп Neuralink в мозку мавпи

Компанія Маска Neuralink успішно імплантувала в мозок мавпи чіп, за допомогою якого вона змогла грати у відеоігри силою думки. Відео випробувань мають представити найближчим часом.

"Ви не бачите імплант, а мавпа щаслива. Ми хочемо, щоб вони грали одна з одною в інтелектуальний пінг-понг, – відзначає винахідник.

Головна мета компанії – усунення наслідків травм мозку і повернення втрачених здібностей за допомогою інтерфейсу "мозок-комп'ютер". Першими піддослідними, яким вживлять імплант, стануть люди з серйозними черепно-мозковими травмами.

Dogecoin

Dogecoin – це криптовалюта, названа на честь мема Doge. Ідея запуску полягала в тому, що висміяти криптовалюту. Напевно, вже усі звикли до таланту підприємця перетворювати власні жарти на бізнес.

Якщо Dogecoin стане валютою майбутнього на Землі – це буде цікавий та іронічний результат,

– говорить мільярдер.

Мистецтво

В інтерв'ю Ілон Маск розповів про власний топ фільмів, серіалів та книг:

"Біркебейнери" – норвезький історико-пригодницький бойовик Нільса Гаупа вразив підприємця історичною достовірністю. "Кобра Кай" – американський телесеріал з елементами драми, комедії та бойових мистецтв. Творці – Джош Хільд, Джон Гурвіц и Хейден Шлоссберг. Заснований на фільмі 1984 року "Хлопець-каратист". "Простір" – американський фантастичний телесеріал, що створений Марком Фергусом та Хоуком Остбі. "Містичний квест: Бенкет ворона" – серіал Тодда Бірмана, Девіда Гордон Гріна та Роба МакЕлхенні. Ключові теми – самотність, відстань і страх перед життям в лякливий час. "Аргумент" – науково-фантастичний бойовик Кристофера Ноллана. У центрі подій – секретний агент, який повинен керувати часом, щоб запобігти Третій світовій війні. "Автостопом по галактиці" – гумористичний фантастичний роман англійського письменника Дугласа Адамса Маск назвав "справжнім підручником з філософії, який замасковано під безглузду людську книгу".

Меми

Ілон Маск – пристрасний фанат мемів. Він переконаний, що вони можуть бути дуже влучними, актуальними та ефективними.

"Той, хто контролює меми, контролює Всесвіт і впливає на дух часу. Меми – це непроста форма спілкування. Вони сильніші ніж картинки, адже вміщають в себе не 1 000 слів, а 10 000 слів", – підкреслив Маск.