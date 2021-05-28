Как новая: для ВСУ передали модернизированную радиолокационную станцию – фото

28 мая 2021 , 18:34
Читати новину українською

Источник:

Укроборонпром

Украинская армия получила модернизированную радиолокационную станцию. Запорожское предприятие "Искра", которое входит в состав Укроборонпрома, передало ее Воздушным силам ВСУ.

Станцию ​​19Ж6 модернизировали до уровня 35Д6М. Соответствующий процесс был сложным и требовал кропотливой работы от специалистов предприятия.

Ранее Николаевский завод отремонтировал бомбардировщик для ВСУ

Сначала радиолокационную станцию ​​пришлось полностью разобрать, чтобы провести дефектовку. Это предполагает определение причины неисправности оборудования и оценку его пригодности.


Радиолокационная станция для ВСУ / Фото Укроборонпрома


Станцию ​​передали Воздушным силам ВСУ / Фото Укроборонпрома


Ремонтные работы провело предприятие "Искра" / Фото Укроборонпрома

После этого специалисты отремонтировали составляющие, подлежащие восстановлению, а также заменили элементную базу. Станцию ​​привели в соответствие с повышенными параметрами.

Передана военным станция получила полностью обновленную антенну, функциональное и современное программное обеспечение,
– отметили в Укроборонпроме.

Для операторов установили новые рабочие места и систему кондиционирования. Провели и капитальный ремонт шасси. То есть военные получили практически новый радар с:

  • повышенной дальностью действия;
  • увеличенной точностью определения координат;
  • улучшенными параметрами траекторной обработки;
  • уменьшенной стоимостью технического обслуживания;
  • увеличенным сроком эксплуатации.
Справка. "Искра" довольно часто выполняет работы по модернизации таких станций. Эти услуги пользуются спросом среди заказчиков.
Автор: Ірина Буртик