Как новая: для ВСУ передали модернизированную радиолокационную станцию – фото

Украинская армия получила модернизированную радиолокационную станцию. Запорожское предприятие "Искра", которое входит в состав Укроборонпрома, передало ее Воздушным силам ВСУ.

Станцию ​​19Ж6 модернизировали до уровня 35Д6М. Соответствующий процесс был сложным и требовал кропотливой работы от специалистов предприятия.

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Сначала радиолокационную станцию ​​пришлось полностью разобрать, чтобы провести дефектовку. Это предполагает определение причины неисправности оборудования и оценку его пригодности.



Радиолокационная станция для ВСУ / Фото Укроборонпрома



Станцию ​​передали Воздушным силам ВСУ / Фото Укроборонпрома



Ремонтные работы провело предприятие "Искра" / Фото Укроборонпрома

После этого специалисты отремонтировали составляющие, подлежащие восстановлению, а также заменили элементную базу. Станцию ​​привели в соответствие с повышенными параметрами.

Передана военным станция получила полностью обновленную антенну, функциональное и современное программное обеспечение,

– отметили в Укроборонпроме.

Для операторов установили новые рабочие места и систему кондиционирования. Провели и капитальный ремонт шасси. То есть военные получили практически новый радар с:

повышенной дальностью действия;

увеличенной точностью определения координат;

улучшенными параметрами траекторной обработки;

уменьшенной стоимостью технического обслуживания;

увеличенным сроком эксплуатации.

"Искра" довольно часто выполняет работы по модернизации таких станций. Эти услуги пользуются спросом среди заказчиков.