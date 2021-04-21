Для української армії замовили 12 модернізованих танків Т-64
Міністерство оборони України зробило замовлення на 12 модернізованих танків Т-64 у межах програми "Кедр". Роботи виконуються державними підприємствами "Завод імені Малишева" та Харківський бронетанковий завод.
Джерело:Український мілітарний портал
В ході модернізації танки обладнають оновленими двигунами. Крім того, бойові машини отримають низку нових або покращених приладів, зокрема: приціли, зв'язок, навігацію тощо.
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Що відомо
У вересні 2020 року відбувся візит голови Харківської обласної адміністрації Олексія Кучера на ДП "ХБТЗ", в результаті якого підписали договір про модернізацію Т-64 до рівня БМ2 для Збройних Сил України. Сторони також розробили відповідну конструкторську документацію. Наразі роботи ведуться на механічній ділянці "Заводу імені Малишева", фахівці якого виготовляють для бойових машин нові двигуни.
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