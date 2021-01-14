Движение "Батарейки, сдавайтесь!" / Фото "Батарейки, сдавайтесь!"

Переработка

Батарейки и аккумуляторы будут собирать по всей Украине на автозаправочных станциях сети WOG. Оттуда отработанный материал будут транспортировать на лицензированный склад подрядчика и партнера проекта ООО "Экологические инвестиции", а затем – в Румынию, на завод GreenWEEE для конечной переработки. Специалисты завода будут сортировать полученные батарейки в соответствии с химическим составом. Так, солевые, алкалиновые и цинк-карбоновые батарейки будут перерабатывать на заводе GreenWEEE, а остальные – с содержанием кадмия, лития и ртути – на заводе Accurec в Германии. Наконец, переработанное сырье будут отправлять обратно для дальнейшего использования в производстве новых товаров и полезных веществ.