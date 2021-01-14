до 20 відпрацьованих пальчикових батарейок;

акумулятори розмірів AAA-D;

акумулятори типу "крона";

акумулятори від мобільних телефонів та ноутбуків;

павербанки.

Відзначимо, завдяки акції долучитися до захисту довкілля зможуть навіть жителі найвіддаленіших регіонів, діставшись найближчої станції WOG. Українців сподіваються заохотити долучатися до подібних ініціатив. Автори проєкту переконані, що прозорий контейнер для збору батарейок позитивно вплине на свідомість громадян: люди бачитимуть, що велика частка населення відповідально ставиться до майбутнього нашої планети.

Рух "Батарейки, здавайтеся!" / Фото "Батарейки, здавайтеся!"

Переробка

Батарейки та акумулятори збиратимуть по всій Україні на автозаправних станціях мережі WOG. Звідти відпрацьований матеріал транспортуватимуть на ліцензований склад підрядника та партнера проєкту ТОВ "Екологічні інвестиції", а згодом – до Румунії, на завод GreenWEEE для кінцевої переробки. Фахівці заводу сортуватимуть отримані батарейки відповідно до хімічного складу. Так, сольові, алкалінові та цинк-карбонові батарейки перероблятимуть на заводі GreenWEEE, а решта – з вмістом кадмію, літію та ртуті – на заводі Accurec у Німеччині. Насамкінець, перероблену сировину відправлятимуть назад для подальшого використання у виробництві нових товарів та корисних речовин.