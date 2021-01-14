Для порятунку планети: WOG збиратиме й перероблятиме батарейки – деталі проєкту
Мережа АЗК WOG запустила проєкт зі збору відпрацьованих батарейок та акумуляторів. Партнер ініціативи – рух "Батарейки, здавайтеся!".
- до 20 відпрацьованих пальчикових батарейок;
- акумулятори розмірів AAA-D;
- акумулятори типу "крона";
- акумулятори від мобільних телефонів та ноутбуків;
- павербанки.
Рух "Батарейки, здавайтеся!" / Фото "Батарейки, здавайтеся!"
Переробка
Батарейки та акумулятори збиратимуть по всій Україні на автозаправних станціях мережі WOG. Звідти відпрацьований матеріал транспортуватимуть на ліцензований склад підрядника та партнера проєкту ТОВ "Екологічні інвестиції", а згодом – до Румунії, на завод GreenWEEE для кінцевої переробки. Фахівці заводу сортуватимуть отримані батарейки відповідно до хімічного складу. Так, сольові, алкалінові та цинк-карбонові батарейки перероблятимуть на заводі GreenWEEE, а решта – з вмістом кадмію, літію та ртуті – на заводі Accurec у Німеччині. Насамкінець, перероблену сировину відправлятимуть назад для подальшого використання у виробництві нових товарів та корисних речовин.
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