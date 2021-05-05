Своим опытом и видением делились ІТ-директора и руководители по технологическому развитию Цифровой службы парламента Великобритании (PDS), компаний Volvo, International Data Corporation (ІDC), Juniper Research, UiPath, Tetra Pak, организаций – WHO (Всемирная организация здравоохранения), NHS (Национальная служба здравоохранения) и других.

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С 2018 года компания ДТЭК также начала свое путешествие цифровой трансформации для того, чтобы улучшить операционную эффективность, гибкость и управление бизнесом, условия безопасности на производстве, повысить понимание рынка и связи с клиентами, а в целом – стать цифровым предприятием. Цифровизация, вместе с децентрализацией, декарбонизацией и ESG (а еще вынужденно COVID-19), стала одним из главных стримов Новой стратегии ДТЭК 2030.

Директор по ІТ ДТЭК Дмитрий Осыка стал гостем Европейской недели цифровой трансформации, его хайлайты события приводим ниже.

Цифровая устойчивость в условиях vuga-экономики

Пандемия COVID-19 продемонстрировала, что устойчивость сейчас является требованием организаций и бизнеса в современной мировой экономике. Предприятия сосредоточены на традиционной устойчивости бизнеса: способность реагировать на кризисы, своевременно восстанавливать операции и поддерживать достижения основных целей. Есть организации, которые до сих пор пытаются достичь "новой нормы", но в VUCA-экономике традиционного подхода недостаточно.

Цифровая устойчивость – это способность организации быстро адаптироваться к перебоям в бизнесе, используя цифровые возможности не только для восстановления бизнес-операций, но и получения выгоды от измененных условий. И технология здесь является важной вспомогательной составляющей.

Цифровая устойчивость / Изображение IDC

Будущее за DX бизнесом, что поддерживает свои процессы технологиями, подпитывается инновациями, поддерживает платформы, ориентированные на экосистемы, и является диджитал-устойчивым в своей основе. Для DX компаний критически важно выстраивать везде технологическую и экосистемную культуру.

Смена роли ІТ

В начале года вице-президент аналитического агентства Gartner Джон Дэвид Лоулок отметил, что "ІТ – это не просто поддержка корпоративных операций. Сейчас ІТ полноценно участвует в создании ценности для бизнеса": "Это не только переводит ІТ с бэк-офисной роли на передний план бизнеса, но и даже меняет источник финансирования – с накладных расходов сервисной функции – на инвестиции в то, что приносит прибыль".

Согласно последним прогнозам аналитического агентства Gartner, к концу 2021 года глобальные затраты на информационные технологии увеличатся на 8,4 процента до 4,1 триллиона долларов.

В этом году будут расти все основные сегменты IТ-расходов. Например, затраты на устройства вырастут на 14 процентов, а на программное обеспечение – на 10,8 процента. Рост здесь объясняется тем, что компании сейчас сосредоточены на обеспечении комфортной, инновационной и продуктивной удаленной рабочей среды для своих работников.

Смена роли IT / Таблица Gartner

Данная тенденция напрямую касается и ДТЭК. В 2020 году мы в сжатые сроки обеспечили возможностью удаленной работы более 7 000 пользователей. Это позволило компании продолжать работу в условиях карантина. Учитывая, что Украина продолжает жить в карантине, инвестиции в обеспечение удаленных рабочих мест, а, следовательно, и безопасных условий для наших сотрудников, продолжаются. С начала этого года также началась реализация новой стратегии ІТ, согласно которой как раз и происходит трансформация функций информационных технологий от сервиса к партнеру, что создает новые ценности для бизнеса.

От дата-озер до дата-рек

На сегодня сделаны немалые инвестиции в data science в плане разработки алгоритмов и моделей. Но вместе с тем пришло понимание, что для их эффективной работы чего-то не хватает. По данным ситуативного опроса швейцарской компании Swiss Re, в целом предприятия не вкладывают достаточно ресурсов в инженерию данных: представители компаний признались, что тратят в основном только от 10 процентов времени на подготовку данных. Отсюда – фрагментированные архитектуры и плохо обработанные данные, которых недостаточно для плодотворной работы моделей.

Цель – это практическая идея / Изображение Swiss Re

По словам Джеффри Бонна, директора по исследованиям и инновациям Swiss Re, следует изменить наше представление о данных. До сих пор данные считаются чуть ли не чем-то статичным, набором или озером. Впрочем, данные – это нечто непрерывное, постоянно движущееся и меняющееся. Джефф предпочитает термин data river (дата-река), вместо data lake (дата-озеро). Аналитика исторических данных играет важную роль, и уже сейчас нужно целиться, чтобы достичь возможности анализировать данные если и не в режиме реального времени, то хотя бы максимально свежие.

4 главные инвестиции для бизнес-трансформации

Технологии продолжают быстро развиваться, и этот процесс непрерывный. Победителями в будущем будут те компании, которые принимают вызовы сейчас, имея человеческие ресурсы, вычислительные мощности, финансовые вложения – и нужными долями творчества и этики. Однако на человеческом уровне сложно меняться, ведь оставаться неизменным кажется таким безопасным. Четвёртая промышленная революция не остановится, сейчас речь уже начинает идти о пятой, и стоит думать сейчас, как оказаться с другой стороны – среди победителей.

Бизнес-трансформация / Иллюстрация ДТЭК

Чтобы драйвить изменения и достичь комплексной бизнес-трансформации, нужно инвестировать в, как минимум, четыре направления:

доверие к изменениям, для этого развивать agile-подходы и корпоративную культуру. В ДТЭК данный стрим мы называем формированием DX культуры, где DX – это цифровая трансформация с частью неизвестного – Х: ведь мы не можем предсказать, какие технологии могут появиться завтра и как они повлияют на нашу жизнь;

собственно, технологии;

развитие талантов: цифровая экономика продолжит свой рост, без новых компетенций и собственной экспертизы придется очень сложно. Поэтому важно как развивать внутренний кадровый потенциал, так и системно "хантерить" внешние таланты;

и как бы странно не звучало, но настойчивость и постоянство. Бизнес быстро разочаровывается в технологиях, если не чувствует эффективность от их внедрения сразу. В этом контексте можно вспомнить так называемую "зиму искусственного интеллекта" – разочарование от внедрения АІ, а затем и уменьшение инвестиций в данную сферу. Но настоящая цифровая трансформация требует времени, и от того, насколько настойчиво и стратегически компания будет двигаться к цели зависит успех в долгосрочной перспективе.

Цифровой бизнес и технологии позволят соединять все со всем, что даст возможность создавать совершенно новые бизнес-модели. Поэтому цифровая стратегия компании неотрывная от бизнес-стратегии. Набор различных стратегий – это больше видение прошлого, будущее – это единое стратегическое намерение, которое распространяется на все сферы деятельности и функции компании, становится его ДНК на всех уровнях.