Своїм досвідом та баченням ділилися ІТ-директори та керівники з технологічного розвитку Цифрової служби парламенту Великобританії (PDS), компаній Volvo, International Data Corporation (ІDC), Juniper Research, UiPath, Tetra Pak, організацій – WHO (Всесвітня організація охорони здоров’я), NHS (Національна служба охорони здоров'я) та інших.

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З 2018 року компанія ДТЕК також розпочала свою подорож цифрової трансформації задля того, щоб поліпшити операційну ефективність, гнучкість і управління бізнесом, умови безпеки на виробництві, підвищити розуміння ринку і зв'язку з клієнтами, а в цілому – стати цифровим підприємством. Цифровізація, разом з децентралізацією, декарбонізацією та ESG (а ще вимушено COVID-19), стала одним з головних стрімів Нової стратегії ДТЕК 2030.

Директор з ІТ ДТЕК Дмитро Осика став гостем Європейського тижня цифрової трансформації, його хайлайти події наводимо нижче.

Цифрова сталість в умовах vuga-економіки

Пандемія COVID-19 продемонструвала, що сталість зараз є вимогою організацій та бізнесу в сучасній світовій економіці. Підприємства зосереджувались на традиційній стійкості бізнесу: здатність реагувати на кризи, своєчасно відновлювати операції та підтримувати досягнення основних цілей. Є організації, що й досі намагаються досягти "нової норми", та в VUCA-економіці традиційного підходу недостатньо.

Цифрова стійкість – це здатність організації швидко адаптуватися до перебоїв у бізнесі, використовуючи цифрові можливості не лише для відновлення бізнес операцій, але й отримання вигоди від змінених умов. І технологія тут є важливою допоміжною складовою.

Цифрова стійкість / Зображення IDC

Майбутнє за DX бізнесом, що підтримує свої процеси технологіями, підживлюється інноваціями, підтримує платформи, орієнтовані на екосистеми, та є діджитал-сталим у своїй основі. Для DX компаній критично важливо вибудовувати усюди технологічну та екосистемну культуру.

Зміна ролі IT

На початку року віцепрезидент аналітичного агентства Gartner Джон-Девід Лоулок зазначив, що "ІТ – це не просто підтримка корпоративних операцій. Наразі ІТ повноцінно бере участь у створенні цінності для бізнесу": "Це не лише переводить ІТ з бек-офісної ролі на передній план бізнесу, але і навіть змінює джерело фінансування – із накладних витрат сервісної функції – на інвестиції в те, що приносить дохід".

Згідно з останніми прогнозами аналітичної агенції Gartner, до кінця 2021 року глобальні затрати на інформаційні технології збільшаться на 8,4 відсотка до 4,1 трильйона доларів.

Цьогоріч зростатимуть всі основні сегменти ІТ-витрат. Наприклад, витрати на пристрої зростуть на 14 відсотки, а на програмне забезпечення – на 10,8 відсотка. Ріст тут пояснюється тим, що компанії зараз зосереджені на забезпеченні комфортного, інноваційного та продуктивного віддаленого робочого середовища для своїх працівників.



Зміна ролі IT / Таблиця Gartner

Дана тенденція прямо стосується й ДТЕК. У 2020 році ми в стислі терміни забезпечили можливістю віддаленої роботи для більш як 7 000 користувачів. Це дозволило компанії продовжувати роботу в умовах карантинних обмежень. Враховуючи, що Україна продовжує жити в карантині, інвестиції у забезпечення віддалених робочих місць, а відтак і безпечних умов для наших працівників, продовжуються. Від початку цього року також почалася реалізація нової стратегії ІТ, де якраз і відбувається трансформація функцій інформаційних технологій від сервісу до партнера, що створює нові цінності для бізнесу.

Від дата-озер до дата-річок

Станом на сьогодні зроблені чималі інвестиції в data science у розробки алгоритмів та моделей. Та разом з тим прийшло розуміння, що для їх ефективної роботи чогось бракує. За даними ситуативного опитування швейцарської компанії Swiss Re, у цілому підприємства не вкладають достатньо ресурсів в інженерію даних: представники компаній зізналися, що витрачають здебільшого лише від 10 відсотків часу на підготовку даних. Звідси – фрагментовані архітектури та погано оброблені дані, яких недостатньо для плідної роботи моделей.

Дані – це мастило для штучного інтелекту, тому якої якості вони будуть залежить і робота всієї системи. Секрет простий – більше уваги приділяти обробці первинних даних, щоб скористатися усіма перевагами, аналізуючи та трансформуючи їх для роботи.

Мета – це практична ідея / Зображення Swiss Re

За словами Джефрі Бонна, директора з досліджень та інновацій Swiss Re, варто змінити наше уявлення про дані. Досі дані вважаються мало не чимсь статичним, набором чи озером. Втім, дані – це щось безперервне, таке, що постійно рухається та змінюється. Джефф віддає перевагу терміну data river (дата-річка), замість data lake (дата-озеро). Аналітика історичних даних відіграє важливу роль, та вже зараз потрібно цілитися, щоб досягти можливості аналізувати дані якщо й не в режимі реального часу, то принаймні максимально свіжі.

4 головні інвестиції для бізнес-трансформації

Технології продовжують швидко розвиватися, й цей процес невпинний. Переможцями у майбутньому будуть ті компанії, що приймають виклики зараз, маючи людські ресурси, обчислювальні потужності, фінансові вкладення – та потрібні долі творчості та етики. Однак на людському рівні складно змінюватися, адже залишатися незмінним здається таким безпечним. Четверта промислова революція не зупиниться, зараз мова вже починає йти про п'яту, й варто думати зараз, як опинитися з іншого боку – серед переможців.

Бізнес-трансформація / Ілюстрація ДТЕК

Щоб драйвити зміни й досягти комплексної бізнес-трансформації, потрібно інвестувати в, як мінімум, чотири напрямки:

довіру до змін, а тому розвивати agile-підходи та корпоративну культуру. В ДТЕК даний стрім ми називаємо формування DX культури, де DX – це цифрова трансформація з частиною невідомого – Х: ми не можемо передбачити, які технології можуть з’явитися завтра та як вони вплинуть на наше життя;

власне, технології;

розвиток талантів: цифрова економіка продовжить свій ріст, й без нових компетенцій та власної експертизи доведеться дуже складно. Тому важливо як розвивати внутрішній кадровий потенціал, так і системно "хантерити" зовнішні таланти;

і як би дивно не звучало, але наполегливість та сталість. Бізнес швидко розчаровується в технологіях, якщо не відчуває ефективність від їх впровадження одразу. В цьому контексті можна згадати так звану "зиму штучного інтелекту" – розчарування від впровадження АІ, а відтак і зменшення інвестицій в дану сферу. Та справжня цифрова трансформація потребує часу, й від того, наскільки наполегливо й стратегічно компанія буде рухатися до мети залежить успіх в довгостроковій перспективі.

Цифровий бізнес та технології дозволять поєднувати все з усім, що дасть можливість створювати абсолютно нові бізнес-моделі. Тому цифрова стратегія компанії невідривна від бізнес-стратегії. Набір різних стратегій – це більше про минуле бачення, майбутнє – це один стратегічний намір, який поширюється на всі сфери діяльності та функції компанії, стає його ДНК, на всіх рівнях.