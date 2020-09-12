Международный день программиста отмечается каждый 256 день в году в честь инноваторов программного обеспечения, которые постоянно меняют мир. Обычно этот день приходится на 13 сентября. В этом году праздник отмечают 12 сентября, ведь 2020 год – високосный.

Сегодня мы отмечаем весомый вклад талантливых программистов в нашу повседневную жизнь. Именно благодаря им она становится комфортнее, интереснее и насыщеннее. Программисты создают все программное обеспечение и цифровые гаджеты, которыми мы пользуемся, рассказывает 24 канал.

Интересно: Лидеры инноваций и устойчивого развития: Business Insider о тех, кто останется впереди

Социальные сети, цифровые биржи, где можно зарабатывать деньги, приложения для доставки еды и заказа такси, системы безналичного расчета – почти все, с чем мы сталкиваемся каждый день, создали они.

Почему именно 256 день года?

Празднование Дня программистов впервые предложили российские программисты с Parallel Technologies Михаил Червяков и Валентин Балт в 2007 году. Программисты выбрали число 256 совсем не случайно. В данной отрасли оно является едва ли не священным.

Фото: unsplash

Так, 256 – это максимально возможное число элементов любой системы с восьмибитным кодированием. 256 = 28, где два символизирует двоичную систему исчисления, а восемь – количество битов в одном байте – самое высокое значение числа два, при котором получается число меньше, чем дней в году.

Интересно, не так ли? Действительно, программисты – люди, которые всегда выбирают прагматичный подход с творческим акцентом.

Компьютеры, технологии и программное обеспечение приводят к тому, что современный мир развивается. Но за каждым умным программным обеспечением в фоновом режиме стоят программисты, которые решают проблемы с умным кодом, облачными мерами безопасности и исключительными проектами развития.

5 самых известных программистов мира: цитаты, что вдохновляют

1. Сэр Тим Бернерс-Ли – основатель протокола передачи гипертекста HTTP, на котором построен весь интернет.

Если бы я знал, сколько людей по всему миру будут указывать URL, я бы не использовал в синтаксисе двойной слэш.

Дональд Кнут – "отец алгоритмов". Создал академические работы для более чем 30 самых известных университетов мира. Алгоритм отбора в ленту Facebook и алгоритм подбора похожих товаров для Amazon – его творение.

Лучший способ разобраться в чем-то – попробовать научить этому ваш ПК.

Брендан Айк – основатель языка JavaScript, которая считается стандартом для веб-программирования.

Наибольшая ценность IT-стартапа – это люди. Двери Brave всегда открыты для тех, кто владеет двумя качествами: настоящим профессионализмом и подлинной человечностью.

Соломон Хайкс – основатель Docker, технологии, которая "пакует" код в "контейнеры" и "доставляют" его на серверы. По факту, это виртуальная машина, но значительно быстрее.

Я не знал, получится ли у меня, я не знал, стану ли известным, но я хотел создать что-то полезное не только для себя, но и для всего IT-сообщества в мире.

Абрахам (Брэм) Коэн – основатель протокола BitTorrent, что позволяет максимально быстро загружать файлы на ПК. Сейчас им пользуются 250 млн человек в мире и такие платформы как: Facebook, Twitter, Internet Archive, Blizzard, World of Tanks, Eve Online, правительство Великобритании и другие.

Я писал BitTorrent сидя в зале в своей небольшой квартире, в потрепанных трусах и безработный.

Однако, 12/13 сентября – не единственная известная дата профессионального праздника программистов. Дополнительно они отмечают День программиста 7 января, 10 декабря (день рождения Ады Лавлейс, первой программистки) и 4 апреля (день святого Исидора Севильского, которого неофициально считают покровителем Интернета).