Міжнародний день програміста відзначається кожного 256-го дня року на честь інноваторів програмного забезпечення, які постійно змінюють світ. Зазвичай цей день припадає на 13 вересня. Цьогоріч свято відзначають 12 вересня, адже 2020 рік – високосний.
Сьогодні ми відзначаємо вагомий вклад талановитих програмістів у наше повсякденне життя. Саме завдяки їм воно стає комфортнішим, цікавішим та насиченішим. Програмісти створюють все програмне забезпечення та цифрові гаджети, якими ми користуємось, розповідає 24 канал.
Соціальні мережі, цифрові біржі, де можна заробляти гроші, додатки для доставки їжі та замовлення таксі, системи безготівкового розрахунку – майже все, з чим ми стикаємося кожного дня створили вони.
Чому саме 256 день року?
Святкування Дня програмістів вперше запропонували російські програмісти з Parallel Technologies Михайло Черв'яков та Валентин Балт у 2007 році. Програмісти обрали число 256 зовсім не випадково. В даній галузі воно є ледь не священним.
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Так, 256 – це максимально можливе число елементів будь-якої системи з восьмибітним кодуванням. 256 = 28, де два символізує двійкову систему числення, а вісім – кількість бітів в одному байті – найвище значення числа два, при якому виходить число менше, ніж днів в році.
Цікаво, чи не так? Справді, програмісти – люди, які завжди обирають прагматичний підхід з творчим акцентом.