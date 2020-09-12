Міжнародний день програміста відзначається кожного 256-го дня року на честь інноваторів програмного забезпечення, які постійно змінюють світ. Зазвичай цей день припадає на 13 вересня. Цьогоріч свято відзначають 12 вересня, адже 2020 рік – високосний.

Сьогодні ми відзначаємо вагомий вклад талановитих програмістів у наше повсякденне життя. Саме завдяки їм воно стає комфортнішим, цікавішим та насиченішим. Програмісти створюють все програмне забезпечення та цифрові гаджети, якими ми користуємось, розповідає 24 канал.

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Соціальні мережі, цифрові біржі, де можна заробляти гроші, додатки для доставки їжі та замовлення таксі, системи безготівкового розрахунку – майже все, з чим ми стикаємося кожного дня створили вони.

Чому саме 256 день року?

Святкування Дня програмістів вперше запропонували російські програмісти з Parallel Technologies Михайло Черв'яков та Валентин Балт у 2007 році. Програмісти обрали число 256 зовсім не випадково. В даній галузі воно є ледь не священним.

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Так, 256 – це максимально можливе число елементів будь-якої системи з восьмибітним кодуванням. 256 = 28, де два символізує двійкову систему числення, а вісім – кількість бітів в одному байті – найвище значення числа два, при якому виходить число менше, ніж днів в році.

Цікаво, чи не так? Справді, програмісти – люди, які завжди обирають прагматичний підхід з творчим акцентом.

Комп’ютери, технології та програмне забезпечення призводять до того, що сучасний світ розвивається. Проте за кожним розумним програмним забезпеченням у фоновому режимі стоять програмісти, які вирішують проблеми з розумним кодом, хмарними заходами безпеки та винятковими проєктами розвитку.