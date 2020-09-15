Корпорация Google не всегда была второй самой дорогой компанией в мире. Знаете ли вы, что бренд Google изначально назывался Backrub, а Yahoo имел возможность приобрести его технологию, но отказался?

В честь 23-летия веб-гиганта Google 24 канал собрал 13 фактов о компании, которых вы могли не знать.

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Сергей Брин и Ларри Пейдж встретились случайно

Судьбоносная "встреча умов" состоялась в Стэнфордском университете, куда Пейдж приехал для получения степени кандидата наук. Брин, который в то время был кандидатом наук и должен был работать в престижной компании, показывал университет Пейджу. Ребятам было по 21-22 года. Этого оказалось достаточно, чтобы осуществить настоящую веб-революцию, рассказывает Enterpreneur.

Ларри Пейдж и Сергей Брин / gettyimages

Gmail был запущен первого апреля – это не шутка

Играя с давней традицией Силиконовой долины, что влечет за собой первоапрельские шутки, Google представил Gmail 1 апреля 2004 года. Все воспринимали это как обман. Это был не Google Gulp. Это была блестящая двойная подделка и предшественник основного продукта Google, который сейчас ежедневно обслуживает миллионы пользователей во всем мире.

Google – "googol"

15 сентября 1997 над заголовком BackRub Пейдж и Брин зарегистрировали доменное имя своего проекта как Google, поворот на "гугол", математический термин, представленный цифровым числом, за которым следуют 100 нулей. Название намекало на, казалось бы, бесконечное количество данных, которую умная пара кодирует, чтобы их новая поисковая система добывала, анализировала и передавала. Многие задавались вопросом, не является ли Google неправильным написанием Googol.

Google первоначально назывался BackRub.

В 1996 году Пейдж и Брин сотрудничали над новаторской концепцией "веб-сканера", которая называлась BackRub. Он был связан с оригинальными домашними страницами Брина и Пейджа 90-х годов прошлого века, жил на серверах Стэнфорда больше года, но в конце концов встретил слишком большую пропускную способность.

Первым офисом Google был арендованный гараж

Начиная с сентября 1998 года, первым рабочим пространством компании стал гараж Сьюзен Войчицки, сестры основателя 23andMe Эн Войцицки, которая была первым менеджером по маркетингу Google, а сейчас – генеральный директор YouTube. "Офис" был размещен на проспекте Санта-Маргарита в парке Менло, штат Калифорния.

Первым дудлом Google стала фигурка палки

Инаугурационный дудл был сообщением, которое Пейдж и Брин передали не из офиса, а с фестиваля "Burning Man". Будущие миллиардеры разместили знаковую палку за вторым "о" в логотипе Google.

Google New York начался в Starbucks на 86-й улице

В 2000 году Google неофициально начал свою деятельность в Starbucks в Нью-Йорке. Сейчас – это мегакорпорация площадью 2,9 миллиона квадратных футов.

Google вел переговоры о приобретении YouTubе за палочками моцареллы

Мы не хотели встречаться в офисах. Итак, мы сказали: "Где есть место, куда никто из нас не пойдет?". Оказалось, что это "Дэнни" в Пало-Альто, Калифорния. Палочки моцареллы погрызли, руки пожали, – сказал соучредитель YouTube Стивен Чен.

Google выделил 1,65 миллиарда долларов на то, что вскоре взорвалось самой загруженный видео платформой Интернета с миллионными просмотрами.

Долговременное сотрудничество

В 2008 году Эрик Шмидт, тогдашний генеральный директор Google, а сегодня исполнительный председатель Alphabet, сказал Fortune, что прежде чем компания вышла на биржу в 2004 году, Шмидт, Ларри Пейдж и Сергей Брин договорились о сотрудничестве в течение 20 лет.

Ларри Пейдж, Эрик Шмидт и Сергей Брин / isicad.ru

В Google с начала основания существует энимал-френдли офис

Одним из первых сотрудников компании был доброжелательный Леонбергер по имени Йошка, который пришел работать со своим владельцем, старшим вице-президентом Google по операциям Урсом Хоельцле.

Google владеет многими языками

В 2000 году французский, немецкий, итальянский, шведский, финский, испанский, португальский, голландский, норвежский и датский были первыми 10-ти языками, которые были доступны для людей в разных версиях сайта.

Поиск изображений Google начался масштабно

Компания начала поиск изображений Google в 2001 году с колоссальными 250 млн изображений, которые пользователи могли посмотреть. 1 день – 250 миллионов. Впечатляет, не так ли?

Когда компания вышла в оборот, Google ценили так же, как и General Motors

Компания продала 19 605 052 акции по 85 долларов за единицу. Корпорацию оценили в 27 миллиардов долларов.