Корпорація Google не завжди була другою найдорожчою компанією у світі. Чи знаєте ви, що бренд Google спочатку називався Backrub, а Yahoo мав можливість придбати його технологію, проте відмовився?

На честь 23-річчя веб-гіганта Google 24 канал зібрав 13 фактів про компанію, яких ви могли не знати.

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Сергій Брін і Ларрі Пейдж зустрілися випадково

Доленосна "зустріч розумів" відбулася в Стенфордському університеті, куди Пейдж приїхав для здобуття ступеня кандидата наук. Брін, який на той час був кандидатом наук та мав працювати у престижній установі, показував університет Пейджу. Хлопцям було по 21-22 роки. Цього виявилося достатньо, аби здійснити справжню веб-революцію, розповідає Enterpreneur.

Ларрі Пейдж та Сергій Брін / gettyimages

Gmail був запущений першого квітня – це не жарт

Граючи за давньою традицією Силіконової долини, що тягне за собою першоквітневі жарти, Google представив Gmail 1 квітня 2004 р. У шаленому формулюванні, яке усі сприймали як обман. Це був не Google Gulp. Це була блискуча подвійна підробка і попередник основного продукту Google, який зараз щодня обслуговує мільйони користувачів у всьому світі.

Google – "googol"

15 вересня 1997 р. над заголовком BackRub Пейдж і Брін зареєстрували доменне ім'я свого проекту як Google, поворот на "гугол", математичний термін, представлений цифровим числом, за яким слідують 100 нулів. Назва натякала на, здавалося б, нескінченну кількість даних, яку розумна пара кодує, щоб їх нова пошукова система видобувала, осмислювала і передавала. Багато хто задумувався, чи не є Google неправильним написанням Googol.

Google спочатку називався BackRub

У 1996 році Пейдж і Брін співпрацювали над новаторською концепцією "веб-сканера", яка називалась BackRub. ВІн був пов'язаний з оригінальними домашніми сторінками Бріна та Пейджа 90-х років минулого століття, жив на серверах Стенфорда більше року, але врешті-решт спіткав занадто велику пропускну здатність.

Першим офісом Google був орендований гараж

Починаючи з вересня 1998 року, першим робочим простором компанії став гараж Сьюзен Войчицкі, сестри засновника 23andMe Ен Войціцкі, яка була першим менеджером з маркетингу Google, а нині – є генеральним директором YouTube. "Офіс" було розміщено на проспекті Санта-Маргарита в парку Менло, штат Каліфорнія.

Першим дудлом Google стала фігурка палиці

Інавгураційний дудл був повідомленням, яке Пейдж і Брін передали не з офісу, а з фестивалю "Burning Man". Майбутні мільярдери розмістили знакову палицю за другим "о" в логотипі Google.

Google New York розпочався в Starbucks на 86-й вулиці

У 2000 році Google неофіційно розпочав свою діяльність в Starbucks у Нью-Йорку. Наразі – це мегакорпорація площею 2,9 мільйона квадратних футів.

Google вів переговори про придбання YouTubе за паличками моцарели

Ми не хотіли зустрічатися в офісах. Отже, ми сказали: "Де є місце, куди ніхто з нас не піде?". Виявилося, що це "Денні" в Пало-Альто, Каліфорнія. Палички моцарели погризли, руки потиснули, – сказав співзасновник YouTube Стівен Чен.

Google виділив 1,65 мільярда доларів на те, що невдовзі вибухнуло найзавантаженішою відео платформою Інтернету з мільйонними переглядами.

Довготривала співпраця

У 2008 році Ерік Шмідт, тодішній генеральний директор Google, а сьогодні виконавчий голова Alphabet, сказав Fortune, що перш ніж компанія вийшла на біржу в 2004 році, Шмідт, Ларрі Пейдж та Сергій Брін домовились про співпрацю протягом 20 років.

Ларрі Пейдж, Ерік Шмідт та Сергій Брін / isicad.ru

У Google з початку заснування існує енімал-френдлі офіс

Одним із перших співробітників компанії був доброзичливий Леонбергер на ім’я Йошка, який прийшов працювати зі своїм власником, старшим віце-президентом Google з питань операцій Урсом Хоельцле.

Google володіє багатьма мовами

У 2000 році французька, німецька, італійська, шведська, фінська, іспанська, португальська, голландська, норвезька та датська були першими 10-ти мовами, які були доступні для людей у різних версіях сайту.

Пошук зображень Google розпочався масштабно

Компанія розпочала пошук зображень Google у 2001 році з колосальними 250 млн зображень, які користувачі могли переглянути. 1 день – 250 мільйонів. Вражає, чи не так?

Коли компанія вийшла в обіг, Google цінували так само, як і General Motors

Компанія продала 19 605 052 акції по 85 доларів за одиницю. Корпорацію оцінили у 27 мільярдів доларів.