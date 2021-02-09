Правительство Дании утвердило проект по строительству искусственного острова в Северном море, который будет использоваться для распределения ветряной энергии. Энергетический хаб возведут на расстоянии 90 километров от побережья. Он сможет обеспечивать потребности 10 миллионов европейских семей.

Искусственный остров станет крупнейшим строительным проектом в истории Дании. Его стоимость оценивается минимум в 34 млрд долларов.

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Что известно о центре

Площадь энергетического острова составит примерно 120 000 квадратных метров – это больше чем 18 стандартных футбольных полей. В центре будет концентрироваться, храниться и передаваться электроэнергия от ближайших прибрежных ветряков. Мощность окружающих ветрогенераторов будет достигать 10 гигаватт. Энергетический центр планируют запустить к 2023 году.

Почему это важно

Представители правительства Дании отмечают, что анонсированный проект является важным этапом для глобального зеленого перехода. Более того, строительство хаба – это весомая часть юридически обязательной цели страны по сокращению выбросов парниковых газов на 70% к 2030 году.

Только вдохновляя других и разрабатывая новые экологические решения, которые захотят применять, мы действительно можем что-то сделать для борьбы с изменением климата,

– сказал министр климата Дан Йоргенсен.

Впоследствии на острове может быть построена установка для производства экологически чистого топлива, которое будут направлять в Данию. Вероятно, речь идет об использовании избыточной энергии для генерации водорода из морской воды. Ранее стало известно, что Дания планирует полностью отказаться от добычи ископаемого топлива к 2050 году.

Сегодня Дания является одной из ведущих стран по производству энергии из возобновляемых источников. По данным Bloomberg Green, государство получает 40% электроэнергии от ветра. Кроме того, в стране также базируется крупнейший в мире производитель ветрогенераторов Vesta Wind Systems и ведущий мировой разработчик оффшорного ветра Orsted AS.

Пока точно неизвестно, когда начнут строительство острова. К слову, правительство Дании также планирует построить второй энергетический центр в Балтийском море.