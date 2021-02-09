Уряд Данії затвердив проєкт з будівництва штучного острова в Північному морі, який використовуватимуть для розподілу вітряної енергії. Енергетичний хаб зведуть на відстані 90 кілометрів від узбережжя. Він зможе забезпечувати потреби 10 мільйонів європейських сімей.

Штучний острів стане найбільшим будівельним проєктом в історії Данії. Його вартість оцінюють щонайменше у 34 млрд доларів.

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Що відомо про центр

Площа енергетичного острова становитиме приблизно 120 000 квадратних метрів – це більше ніж 18 стандартних футбольних полів. У центрі буде концентруватися, зберігатися і передаватися електроенергія від найближчих прибережних вітряків. Потужність навколишніх вітрогенераторів досягатиме 10 гігаватів. Енергетичний центр планують запустити до 2023 року.

Чому це важливо

Представники уряду Данії відзначають, що анонсований проєкт є важливим етапом для глобального зеленого переходу. Ба більше, будівництво хабу – це вагома частина юридично обов'язкової мети країни щодо скорочення викидів парникових газів на 70% до 2030 року.

Тільки надихаючи інших та розробляючи нові екологічні рішення, які захочуть застосовувати, ми дійсно можемо щось зробити для боротьби зі зміною клімату,

– сказав міністр клімату Дан Йоргенсен.

Згодом на острові може бути споруджена установка для виробництва екологічно чистого палива, яку будуть направляти в Данію. Ймовірно, йдеться про використання надлишкової енергії для генерації водню з морської води. Раніше стало відомо, що Данія планує повністю відмовитися від видобутку викопного палива до 2050 року.

Сьогодні Данія є однією з провідних країн з виробництва енергії з відновлюваних джерел. За даними Bloomberg Green, країна отримує 40% електроенергії від вітру. Крім того, у країні також базується найбільший у світі виробник вітрогенераторів Vesta Wind Systems та провідний світовий розробник офшорного вітру Orsted AS.