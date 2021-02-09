Данія побудує штучний острів у Північному морі: для чого він потрібен
Уряд Данії затвердив проєкт з будівництва штучного острова в Північному морі, який використовуватимуть для розподілу вітряної енергії. Енергетичний хаб зведуть на відстані 90 кілометрів від узбережжя. Він зможе забезпечувати потреби 10 мільйонів європейських сімей.
Джерело:EcoWatch
Штучний острів стане найбільшим будівельним проєктом в історії Данії. Його вартість оцінюють щонайменше у 34 млрд доларів.
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Що відомо про центр
Площа енергетичного острова становитиме приблизно 120 000 квадратних метрів – це більше ніж 18 стандартних футбольних полів. У центрі буде концентруватися, зберігатися і передаватися електроенергія від найближчих прибережних вітряків. Потужність навколишніх вітрогенераторів досягатиме 10 гігаватів. Енергетичний центр планують запустити до 2023 року.
Чому це важливо
Представники уряду Данії відзначають, що анонсований проєкт є важливим етапом для глобального зеленого переходу. Ба більше, будівництво хабу – це вагома частина юридично обов'язкової мети країни щодо скорочення викидів парникових газів на 70% до 2030 року.
Тільки надихаючи інших та розробляючи нові екологічні рішення, які захочуть застосовувати, ми дійсно можемо щось зробити для боротьби зі зміною клімату,
– сказав міністр клімату Дан Йоргенсен.
Згодом на острові може бути споруджена установка для виробництва екологічно чистого палива, яку будуть направляти в Данію. Ймовірно, йдеться про використання надлишкової енергії для генерації водню з морської води. Раніше стало відомо, що Данія планує повністю відмовитися від видобутку викопного палива до 2050 року.
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