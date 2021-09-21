Craft Aero представила новый тип 9-местного летающего такси: красноречивое видео
Источник:New Atlas
Калифорнийская компания Craft Aerospace разрабатывает 9-местный самолет с акцентом на междугородные региональные рейсы. Специалисты применяют уникальную установку вертикального взлета и посадки.
Главный фюзеляж самолета Craft Aero очень похож на небольшой традиционный авиалайнер. Однако переднее крыло соединяется с нижней частью кабины, отклоняясь назад под довольно привычным углом. Однако на их концах крыла сгибаются вверх, чтобы встретиться с задними крыльями, которые соединены с верхушкой задней части кабины. Таким образом образуется своего рода коробчатое крыло, которое имеет ромбовидную форму при взгляде сверху или снизу.
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Уникальное решение
Самолеты вертикального взлета должны иметь возможность направлять тягу как вниз, так и назад, – это обеспечивает возможность зависания и крейсерского полета. Чаще всего устанавливаются различные системы для каждого из этих случаев использования – подъемные и крейсерские. Применяют также конструкции с векторной тягой. Кроме того, существуют наклонные крылья, которые обращают все крыло для векторной тяги, а также – гибриды между ними.
Разработчики Craft Aero предлагают зафиксировать коробчатое крыло и электрические стойки, но направить тягу вниз с помощью выдвижных закрылков в задней части крыльев. Так, они выдвигаются и сгибаются вниз, перенаправляя воздушный поток, когда нужна вертикальная тяга. Впоследствии они убираются, чтобы обеспечить эффективный полет вперед.
Характеристики аэротакси
- будет нести полезную нагрузку до 1 130 килограмм;
- развивать скорость до 556 километров в час;
- будет использовать гибридно-электрическую трансмиссию с турбогенератором, что увеличивает запас хода для обеспечения полетов с пониженным уровнем выбросов;
- сможет летать на расстояние между объектами до 1609 километров.
Craft Aero представила новый тип 9-местного летающего такси: видео