Разработка имеет целью расширить дальность поражения, повысить эффективность миссии и снизить риск для пилотируемых самолетов. Кроме того, БПЛА сможет вести атаку совместно с боевыми самолетами.
Примечательно Украинский самолет перевез истребители Израиля в США: фото
О беспилотнике
По информации компании, небольшой БПЛА сможет проводить безопасные миссии, начиная бои самостоятельно и не подвергая опасности самолеты с человеческим экипажем.
Ожидается, что LongShot также может дать устаревшим самолетам, таким как бомбардировщики, новые мощные средства противовоздушной обороны.
Впоследствии в рамках программы LongShot представят полномасштабную демонстрационную систему с воздушным запуском, способную управлять полетом до, во время и после выброса оружия в рабочих условиях.