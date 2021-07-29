Разработка имеет целью расширить дальность поражения, повысить эффективность миссии и снизить риск для пилотируемых самолетов. Кроме того, БПЛА сможет вести атаку совместно с боевыми самолетами.

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О беспилотнике

По информации компании, небольшой БПЛА сможет проводить безопасные миссии, начиная бои самостоятельно и не подвергая опасности самолеты с человеческим экипажем.

Ожидается, что LongShot также может дать устаревшим самолетам, таким как бомбардировщики, новые мощные средства противовоздушной обороны.

Впоследствии в рамках программы LongShot представят полномасштабную демонстрационную систему с воздушным запуском, способную управлять полетом до, во время и после выброса оружия в рабочих условиях.

Справка: Компания General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) – одна из трех компаний, которым поручена разработка беспилотников воздушного базирования для Агентства перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA). Свои прототипы разрабатывают также: Lockheed Martin и Northrop Grunmman.