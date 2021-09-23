Цифровое качество жизни DQL: Украина поднялась на 18 позиций рейтинга
Источник:Surfshark
Аналитики компании Surfshark обнародовали традиционный рейтинг цифрового качества жизни – Digital Quality of Life Index 2021 (DQL). В этом году Украина заняла 47 место, на 18 позиций выше, чем в прошлом году. Кроме того, наша страна продемонстрировала весомый скачок в Индексе доступности интернета – за год этот показатель улучшился на 66%. Поэтому Украина заняла 28 позицию среди государств мира.
Специалисты провели исследование, которое охватило 110 стран мира и 90% всего населения планеты. Страны оценивались по следующим критериям: доступность и качество интернета, электронная инфраструктура, электронная безопасность и электронное управление.
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Показатели Украины
По результатам рейтинга, Украина преуспела в:
- доступности интернета – расположилась между Литвой и Польшей (28 место);
- кибербезопасности – опережает Канаду, Люксембург и Южную Корею (25 место).
Ведущие страны рейтинга
Первую ленту в рейтинге цифрового качества жизни заняла Дания, собственно, как и в прошлом году. Второе место заняла Южная Корея. Тройку лидеров замыкает Финляндия.
Первая десятка рейтинга / Скриншот Surfshark