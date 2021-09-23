Цифровое качество жизни DQL: Украина поднялась на 18 позиций рейтинга

23:53

Аналитики компании Surfshark обнародовали традиционный рейтинг цифрового качества жизни – Digital Quality of Life Index 2021 (DQL). В этом году Украина заняла 47 место, на 18 позиций выше, чем в прошлом году. Кроме того, наша страна продемонстрировала весомый скачок в Индексе доступности интернета – за год этот показатель улучшился на 66%. Поэтому Украина заняла 28 позицию среди государств мира.