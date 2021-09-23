Фахівці провели дослідження, яке охопило 110 країн світу та 90% всього населення планети. Країни оцінювалися за такими критеріями: доступність та якість інтернету, електронна інфраструктура, електронна безпека та електронне урядування.
Цікаво У Дії з'являться небіометричні паспорти: які саме
Показники України
За результатами рейтингу, Україна досягла успіху в:
- доступності інтернету – розташувалася між Литвою та Польщею (28 місце);
- кібербезпеки – випереджає Канаду, Люксембург та Південну Корею (25 місце).
Провідні країни рейтингу
Першу стрічку в рейтингу Цифрової якості життя посіла Данія, власне, як і минулого року. Друге місце зайняла Південна Корея. Трійку лідерів замикає Фінляндія.
Перша десятка рейтингу / Скриншот Surfshark