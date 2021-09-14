Так, приложение автоматически "подтянет" небиометрические паспорта, выданные после 2015 года. Документ подойдет для использования в пределах Украины, но не для выезда за границу.

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Сейчас в Дие доступны такие паспорта:

ID-карта;

биометрический загранпаспорт;

небиометрический заграничный, выданный после 2015 года.

Важно! Паспорт-книжечка в приложения не отображается.

Напомним, ранее электронные паспорта в Дие полностью приравняли к бумажным и ID-картам. Теперь их обязаны принимать везде. Следовательно, Украина стала первым государством в мире с цифровыми паспортами.

Кроме того, наша страна одной из первых интегрировалась в единый цифровой рынок Евросоюза в направлении паспортов вакцинации. Соответствующие сертификаты с QR-кодом появились непосредственно в смартфоне пользователя – в приложении Дия. В Украине генерируется сразу 2 сертификата о вакцинации: для внутреннего использования и для поездок за границу. Украинские сертификаты в ЕС начали принимать с 20 августа.