Специалисты провели исследование, которое охватило 110 стран мира и 90% всего населения планеты. Страны оценивались по следующим критериям: доступность и качество интернета, электронная инфраструктура, электронная безопасность и электронное управление.

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Показатели Украины

По результатам рейтинга, Украина преуспела в:

доступности интернета – расположилась между Литвой и Польшей (28 место);

кибербезопасности – опережает Канаду, Люксембург и Южную Корею (25 место).

Что же касается электронного управления, электронной инфраструктуры и качества интернета – показатели оставляют желать лучшего: 61, 42 и 68 позиция соответственно.

Ведущие страны рейтинга

Первую ленту в рейтинге цифрового качества жизни заняла Дания, собственно, как и в прошлом году. Второе место заняла Южная Корея. Тройку лидеров замыкает Финляндия.



Первая десятка рейтинга / Скриншот Surfshark