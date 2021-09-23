Специалисты провели исследование, которое охватило 110 стран мира и 90% всего населения планеты. Страны оценивались по следующим критериям: доступность и качество интернета, электронная инфраструктура, электронная безопасность и электронное управление.

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Показатели Украины

По результатам рейтинга, Украина преуспела в:

  • доступности интернета – расположилась между Литвой и Польшей (28 место);
  • кибербезопасности – опережает Канаду, Люксембург и Южную Корею (25 место).

Ведущие страны рейтинга

Первую ленту в рейтинге цифрового качества жизни заняла Дания, собственно, как и в прошлом году. Второе место заняла Южная Корея. Тройку лидеров замыкает Финляндия.


Первая десятка рейтинга / Скриншот Surfshark