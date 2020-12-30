Чиновники Івано-Франківська пересядуть на велосипеди: яку доплату отримають
У Івано-Франківська влада вирішила зменшити кількість автомобілів у центрі міста. Чиновникам запропонували добиратися на роботу на велосипедах.
Їх заохочуватимуть пересідати на екологічний транспорт вже з 1 січня, про це повідомив на своїй фейсбук-сторінці міський голова Руслан Марцінків.
Варте уваги Українець представив колекцію сорочок з перероблених матеріалів: фото
Він пояснив, що влада власним прикладом прагне стимулювати іванофранківчан менше використовувати авто. За це працівники мерії отримуватимуть надбавку до зарплати.
Як повідомляють джерела видання "Шо там", розмір виплати чиновникам, які погодилися на пропозицію міського голови, може сягати 1 000 гривень.
Як реагують у соцмережах
Іванофранківчани реагують на таку ініціативу по-різному. Наприклад, просять мера пожаліти колег взимку, а є і такі, що сумніваються у намірах чиновників.
- "Я щодня на роботу велосипедом за будь-якої погоди і в будь-який період. Велосипед – транспорт, а не лиш розвага";
- "Взимку велосипед – не найкращий засіб для пересування. Пошкодуйте ваших підлеглих";
- "Але їздити від дому до роботи і навпаки, а не витягувати ровер за квартал до роботи з багажника авто"
- "Це добре! Буде чистіше повітря і здоровіші люди!";
- "Ідея гарна, але для цього потрібні ще велосипедні доріжки";
- "Уточніть, будь ласка, Land Rover чи Range Rover?".
Поділитися новиною