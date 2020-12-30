У Івано-Франківська влада вирішила зменшити кількість автомобілів у центрі міста. Чиновникам запропонували добиратися на роботу на велосипедах.

Їх заохочуватимуть пересідати на екологічний транспорт вже з 1 січня, про це повідомив на своїй фейсбук-сторінці міський голова Руслан Марцінків.

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Він пояснив, що влада власним прикладом прагне стимулювати іванофранківчан менше використовувати авто. За це працівники мерії отримуватимуть надбавку до зарплати.

Довідка. Велосипед не тільки не забруднює повітря, він також не створює шуму. До того ж, такий вид транспорту пожвавлює міську економіку.

Як повідомляють джерела видання "Шо там", розмір виплати чиновникам, які погодилися на пропозицію міського голови, може сягати 1 000 гривень.

Як реагують у соцмережах

Іванофранківчани реагують на таку ініціативу по-різному. Наприклад, просять мера пожаліти колег взимку, а є і такі, що сумніваються у намірах чиновників.