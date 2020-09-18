Американский предприниматель Чак Фини потратил на благотворительность более 8 млрд долларов
Миллиардер и основатель всемирной компании Duty Free Shoppers Group Чак Фини официально стал банкротом, так как отдал почти все свое состояние на благотворительность. Он раздавал деньги 38 лет, из них 13 – анонимно.
Общая сумма, которую Фини передал благотворительным организациям, университетам и фондам составляет 8 млрд долларов, рассказывает hromadske.
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Чак ФиниCharles Francis "Chuck" Feeney – англ. – ирландско-американский бизнесмен и меценат. Основатель одного из крупнейших частных благотворительных фондов в мире The Atlantic Philanthropies. Свое состояние заработал в основном как соучредитель всемирной сети магазинов Duty Free Shoppers (DFS).
Благотворитель подчеркивает, что "веселее отдавать, пока ты жив, чем когда ты уже мертв".
Мы многому научились. Некоторые вещи мы сделали бы иначе, но я очень доволен. Я чувствую себя очень хорошо, завершив свое дело. Я благодарен всем, кто присоединился к нам в этом путешествии. А тем, кто интересуется, каково это – жить отдавая – попробуйте, вам понравится, – подытожил свою деятельность Фини.
14 сентября 2020 года Чак Фини вместе с женой Хельгой Фини подписали документы, знаменующие закрытие Atlantic Philanthropies после четырех десятилетий всемирных пожертвований / Forbes
Благотворительность Чака Фини в цифрах
Итак, за 38 лет меценатской деятельности предприниматель пожертвовал:
- 62 миллиона долларов на различные грантовые программы, которые в частности боролись за отмену смертной казни в США;
- 870 миллионов долларов – в поддержку прав человека и социальных изменений;
- 1 млрд долларов Корнелльском университету, в котором учился;
- 2,7 миллиарда – другим учебные заведениям.
Duty Free Shoppers и Atlantic Philanthropies
Чак Фини начал развивать сеть магазинов DFS с конца 50-х годов. А потом, тайно передал свою долю в компании фонду Atlantic Philanthropies, через который и отдавал деньги на благотворительность.
В конце девяностых Фини продал свою долю в Duty Free Shoppers. Он был вынужден раскрыть свою деятельность из-за юридических операций. С тех пор, Forbes считает Чака Фини "Джеймсом Бондом в благотворительности".
"Он вдохновляет" – коллеги и друзья о Чаке Фини
Чак всегда был и остается образцом для всех нас. Если у вас есть правильные герои в жизни, вы пройдете 90% пути домой. Чак Фини – хороший герой, – Уоррен Баффет, председатель и генеральный директор Berkshire Hathaway, The Gates Foundation, The Giving Pledge.
Уоррен Баффет и Билл Гейтс имеют общего героя – мецената Чака Фини / The Atlantic Philantropies
Чак создал путь для других благотворителей. Я помню, как я встретился с ним перед тем, как начать The Giving Pledge ("Клятва дарения", филантропическая компания). Он сказал мне, что мы должны сподвигать людей не давать лишь 50%, а как можно больше в течение своей жизни. Нет лучшего примера этого, чем Чак. Многие люди говорят со мной о том, как он их вдохновил. Это действительно удивительно, – Билл Гейтс, соучредитель Microsoft, The Gates Foundation, The Giving Pledge.