Миллиардер и основатель всемирной компании Duty Free Shoppers Group Чак Фини официально стал банкротом, так как отдал почти все свое состояние на благотворительность. Он раздавал деньги 38 лет, из них 13 – анонимно.

Общая сумма, которую Фини передал благотворительным организациям, университетам и фондам составляет 8 млрд долларов, рассказывает hromadske.

Чак Фини Charles Francis "Chuck" Feeney – англ. – ирландско-американский бизнесмен и меценат. Основатель одного из крупнейших частных благотворительных фондов в мире The Atlantic Philanthropies. Свое состояние заработал в основном как соучредитель всемирной сети магазинов Duty Free Shoppers (DFS).

Как это – жить отдавая Чак Фини приобрел широкую известность благодаря скромному образу жизни, не характерному для людей его статуса и уровня дохода. Ездит на метро, ​​поскольку не имеет автомобиля. Чак Фини живет в "скромной студенческой квартирке" в Сан-Франциско. Так, еще в 2012 году бизнесмен решил оставить себе и жене 2 млрд долларов на пенсию, а все остальное – раздать.

Благотворитель подчеркивает, что "веселее отдавать, пока ты жив, чем когда ты уже мертв".

Мы многому научились. Некоторые вещи мы сделали бы иначе, но я очень доволен. Я чувствую себя очень хорошо, завершив свое дело. Я благодарен всем, кто присоединился к нам в этом путешествии. А тем, кто интересуется, каково это – жить отдавая – попробуйте, вам понравится, – подытожил свою деятельность Фини.

Благодаря меценатству, Фини значительно повлиял на социально важные проблемы, такие как: преобразование заброшенного острова Рузвельта в высокотехнологичный центр, возвращение мира в Северную Ирландию, улучшение системы здравоохранения Вьетнама и др.

14 сентября 2020 года Чак Фини вместе с женой Хельгой Фини подписали документы, знаменующие закрытие Atlantic Philanthropies после четырех десятилетий всемирных пожертвований / Forbes

Благотворительность Чака Фини в цифрах

Итак, за 38 лет меценатской деятельности предприниматель пожертвовал:

62 миллиона долларов на различные грантовые программы, которые в частности боролись за отмену смертной казни в США;

870 миллионов долларов – в поддержку прав человека и социальных изменений;

1 млрд долларов Корнелльском университету, в котором учился;

2,7 миллиарда – другим учебные заведениям.

Duty Free Shoppers и Atlantic Philanthropies

Чак Фини начал развивать сеть магазинов DFS с конца 50-х годов. А потом, тайно передал свою долю в компании фонду Atlantic Philanthropies, через который и отдавал деньги на благотворительность.

В конце девяностых Фини продал свою долю в Duty Free Shoppers. Он был вынужден раскрыть свою деятельность из-за юридических операций. С тех пор, Forbes считает Чака Фини "Джеймсом Бондом в благотворительности".

"Он вдохновляет" – коллеги и друзья о Чаке Фини

Чак всегда был и остается образцом для всех нас. Если у вас есть правильные герои в жизни, вы пройдете 90% пути домой. Чак Фини – хороший герой, – Уоррен Баффет, председатель и генеральный директор Berkshire Hathaway, The Gates Foundation, The Giving Pledge.

Уоррен Баффет и Билл Гейтс имеют общего героя – мецената Чака Фини / The Atlantic Philantropies

Чак создал путь для других благотворителей. Я помню, как я встретился с ним перед тем, как начать The Giving Pledge ("Клятва дарения", филантропическая компания). Он сказал мне, что мы должны сподвигать людей не давать лишь 50%, а как можно больше в течение своей жизни. Нет лучшего примера этого, чем Чак. Многие люди говорят со мной о том, как он их вдохновил. Это действительно удивительно, – Билл Гейтс, соучредитель Microsoft, The Gates Foundation, The Giving Pledge.