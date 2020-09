Мільярдер та співзасновник всесвітньої компанії Duty Free Shoppers Group Чак Фіні офіційно став банкрутом, адже віддав майже усі свої статки на благодійність. Він роздавав гроші 38 років, з них 13 – анонімно.

Загальна сума, яку Фіні передав благодійним організаціям, університетам та фондам складає 8 мільярдів доларів, розповідає hromadske.

Чак Фіні Charles Francis "Chuck" Feeney – англ. – ірландсько-американський бізнесмен та меценат. Засновник одного з найбільших приватних благодійних фондів у світі The Atlantic Philanthropies. Свої статки заробив здебільшого як співзасновник всесвітньої мережі магазинів Duty Free Shoppers (DFS).

Як це – жити віддаючи Чак Фіні набув широкої популярності завдяки скромному способу життя, не характерному для людей його статусу та рівня доходу. Їздить на метро, оскільки не має автомобіля. Чак Фіні живе в "скромній студентській квартирці" в Сан-Франциско. Так, ще у 2012 році бізнесмен вирішив залишити собі та дружині 2 млрд доларів на пенсію, а все інше – роздати.

Благодійник підкреслює, що "веселіше віддавати, поки ти живий, ніж коли ти вже мертвий".

Ми багато чому навчились. Деякі речі ми зробили б інакше, але я дуже задоволений. Я відчуваю себе дуже добре, завершивши свою справу. Я вдячний усім, хто приєднався до нас у цій подорожі. А тим, хто цікавиться, як це – жити віддаючи – спробуйте, вам сподобається, – підсумував свою діяльність Фіні.

Завдяки меценатству, Фіні значно вплинув на соціально важливі проблеми, такі як: перетворення занедбаного острову Рузвельта у високотехнологічний центр, повернення миру у Північну Ірландію, покращення системи охорони здоров'я В'єтнаму тощо.

14 вересня 2020 Чак Фіні разом з дружиною Хельгою Фіні підписали документи, що знаменують закриття Atlantic Philanthropies після чотирьох десятиліть всесвітніх пожертвувань / Forbes

Благодійність Чака Фіні у цифрах

Отже, за 38 років меценатської діяльності підприємець пожертвував:

62 мільйони доларів – на різні грантові програми, що зокрема боролись за скасування смертної кари в США;

870 мільйонів доларів – на підтримку прав людини та соціальних змін;

1 млрд доларів – Корнелльському університету, в якому навчався;

2,7 мільярда – іншим навчальним закладам.

Duty Free Shoppers та Atlantic Philanthropies

Чак Фіні почав розвивати мережу магазинів DFS в кінці 50-их років. А згодом, таємно передав свою частку в компанії фонду Atlantic Philanthropies, через який і віддавав гроші на благодійність.

Наприкінці 90-их Фіні продав свою частку у Duty Free Shoppers. Він був змушений розкрити свою діяльність через юридичні операції. Відтоді, Forbes вважає Чака Фіні "Джеймсом Бондом у благодійності".

"Він надихає" – колеги та друзі про Чака Фіні

Чак завжди був і залишається зразком для всіх нас. Якщо у вас є правильні герої в житті, ви пройдете 90% шляху додому. Чак Фіні – хороший герой, – Воррен Баффет, голова та генеральний директор Berkshire Hathaway, The Gates Foundation, The Giving Pledge.

Воррен Баффет та Білл Гейтс мають спільного героя – мецената Чака Фіні / The Atlantic Philantropies

Чак створив шлях для інших благодійників. Я пам’ятаю, як я зустрівся з ним перед тим, як розпочати The Giving Pledge ("Присяга дарування", філантропічна компанія). Він сказав мені, що ми повинні заохочувати людей не давати лише 50%, а якомога більше протягом свого життя. Немає кращого прикладу цього, ніж Чак. Багато людей говорять зі мною про те, як він їх надихнув. Це справді дивовижно, – Білл Гейтс, співзасновник Microsoft, The Gates Foundation, The Giving Pledge.