Американський підприємець Чак Фіні витратив на благодійність понад 8 млрд доларів
Мільярдер та співзасновник всесвітньої компанії Duty Free Shoppers Group Чак Фіні офіційно став банкрутом, адже віддав майже усі свої статки на благодійність. Він роздавав гроші 38 років, з них 13 – анонімно.
Загальна сума, яку Фіні передав благодійним організаціям, університетам та фондам складає 8 мільярдів доларів, розповідає hromadske.
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Чак ФініCharles Francis "Chuck" Feeney – англ. – ірландсько-американський бізнесмен та меценат. Засновник одного з найбільших приватних благодійних фондів у світі The Atlantic Philanthropies. Свої статки заробив здебільшого як співзасновник всесвітньої мережі магазинів Duty Free Shoppers (DFS).
Благодійник підкреслює, що "веселіше віддавати, поки ти живий, ніж коли ти вже мертвий".
Ми багато чому навчились. Деякі речі ми зробили б інакше, але я дуже задоволений. Я відчуваю себе дуже добре, завершивши свою справу. Я вдячний усім, хто приєднався до нас у цій подорожі. А тим, хто цікавиться, як це – жити віддаючи – спробуйте, вам сподобається, – підсумував свою діяльність Фіні.
14 вересня 2020 Чак Фіні разом з дружиною Хельгою Фіні підписали документи, що знаменують закриття Atlantic Philanthropies після чотирьох десятиліть всесвітніх пожертвувань / Forbes
Благодійність Чака Фіні у цифрах
Отже, за 38 років меценатської діяльності підприємець пожертвував:
- 62 мільйони доларів – на різні грантові програми, що зокрема боролись за скасування смертної кари в США;
- 870 мільйонів доларів – на підтримку прав людини та соціальних змін;
- 1 млрд доларів – Корнелльському університету, в якому навчався;
- 2,7 мільярда – іншим навчальним закладам.
Duty Free Shoppers та Atlantic Philanthropies
Чак Фіні почав розвивати мережу магазинів DFS в кінці 50-их років. А згодом, таємно передав свою частку в компанії фонду Atlantic Philanthropies, через який і віддавав гроші на благодійність.
Наприкінці 90-их Фіні продав свою частку у Duty Free Shoppers. Він був змушений розкрити свою діяльність через юридичні операції. Відтоді, Forbes вважає Чака Фіні "Джеймсом Бондом у благодійності".
"Він надихає" – колеги та друзі про Чака Фіні
Чак завжди був і залишається зразком для всіх нас. Якщо у вас є правильні герої в житті, ви пройдете 90% шляху додому. Чак Фіні – хороший герой, – Воррен Баффет, голова та генеральний директор Berkshire Hathaway, The Gates Foundation, The Giving Pledge.
Воррен Баффет та Білл Гейтс мають спільного героя – мецената Чака Фіні / The Atlantic Philantropies
Чак створив шлях для інших благодійників. Я пам’ятаю, як я зустрівся з ним перед тим, як розпочати The Giving Pledge ("Присяга дарування", філантропічна компанія). Він сказав мені, що ми повинні заохочувати людей не давати лише 50%, а якомога більше протягом свого життя. Немає кращого прикладу цього, ніж Чак. Багато людей говорять зі мною про те, як він їх надихнув. Це справді дивовижно, – Білл Гейтс, співзасновник Microsoft, The Gates Foundation, The Giving Pledge.