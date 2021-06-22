Разработано уникальное покрытие, похоже на краску, которое может изменить уличное освещение по всему миру. Starpath является его экологически чистой альтернативой.

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Чем особое покрытие

При его создании используют натуральные материалы, поглощающие ультрафиолетовый свет в течение дня. Благодаря этому они могут светиться ночью.

Интересно! Название инновационной технологии Starpath с английского языка дословно переводится как "звездная тропа". Сейчас краска доступна в синем, зеленом и голубом цветах.

По словам разработчиков, Starpath сможет светиться примерно 10 часов в течение суток. После нанесения этого покрытия нужно подождать 4 часа, чтобы его использовать.

Как работает технология Starpath: смотрите видео​

Стоимость квадратного метра Starpath зависит от конкретного проекта и основывается на таких факторах, как размер гранул, глубина поверхности и желаемый уровень яркости.

Кто изобрел Starpath

Хэмиш Скотт, который разработал эту технологию, объяснил, что хотел предложить экологическое решение, которое поможет справиться с глобальным климатическим кризисом.

Так родился Starpath. Мое видение заключалось в том, чтобы использовать природные ресурсы Земли, чтобы помочь снизить глобальный спрос на энергию. И, в конечном итоге, уменьшить выбросы углерода,

– сказал изобретатель.

По его словам, новая технология может не только изменить вид дорожной разметки, но и помочь уменьшить количество ДТП в ночное время, когда использование обычных уличных фонарей нецелесообразно или экономически неэффективно.

Освещение от Nevana Designs / Фото Nevana Designs