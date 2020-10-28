Власників електромобілів щонайперше цікавить: як і де заряджати акумулятор, скільки на це піде часу та який спосіб зарядки найбільш безпечний для улюбленого транспорту.

Про те, як правильно та швидко заряджати електромобілі Інноваціям 24 розповів Ігор Ковальов, керівник напрямку YASNO E-mobility.

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Надійне зарядне обладнання — це запорука якісного заряджання вашого електромобіля та більш тривалого життя акумуляторної батареї.

Безперечно, коли зарядна станція розташована вдома або на найближчому паркінгу – це зручно. Однак, подорожуючи до іншого міста ви навряд чи зможете обійтися без швидкої або прискоренної зарядної станції. Відповідно до європейського стандарту розрізняють чотири варіанти зарядки:

Mode 1: початковий рівень зарядки

Використання звичайної домашньої розетки є найменш потужним та найбільш небезпечним варіантом. В деяких країнах, включно з США, він заборонений. Слід знати, що батарея в електромобілі використовує постійний струм, натомість у побутовій мережі — змінний струм. Тому при заряджанні від домашньої розетки бортовий інвертор автівки перетворює змінний струм у постійний. Заряджання в такий спосіб триватиме не менше 12 годин.

Mode 2: стандартний тип заряджання

Передбачає використання спеціального кабелю з вмонтованою системою захисту для зарядки в побуті або заправних комплексах. Тривалість заряджання в середньому складає 6-8 годин.

Mode 3: швидший та безпечніший тип зарядки від мережі змінного струму

Передбачає використання спеціальних зарядних станцій потужністю понад 22 кВт. Такі станції встановлюють вдома або у громадських місцях. Тривалість заряджання може складати від 2 до 8 годин. Пристрої такого типу пропонує YASNO для встановлення "під ключ" вдома чи в офісі. Надійність обладнання підтверджена європейськими сертифікатами безпеки.

Mode 4: найшвидший спосіб заряджання – постійним струмом

Його забезпечують прискорені станції потужністю понад 50 кВт. На жаль, їх не дуже багато в Україні, приблизно 5 відсотків від загальної кількості громадських зарядних пристроїв. 23 швидкісні станції мережі YASNO E-mobility розташовані у Києві та на основних шляхах країни в напрямках Львова, Одеси та Полтави.

Щоб "підживити" акумулятор електромобіля у такий спосіб з 0 до 80 відсотків достатньо 20-30 хвилин. Це не тільки швидке, але й безпечне живлення. Наприклад, всі станції YASNO E-mobility застраховані, тобто при їх використанні дія страховки автоматично поширюється на електромобіль (страхування технічних несправностей), та на клієнта (страхування здоров'я людини).