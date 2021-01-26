PepsiCo и Beyond Meat договорились о сотрудничестве в направлении производства и продажи еды и напитков на растительной основе. Так, компании запустят соответствующее предприятие, на котором будут разрабатывать новые экологические продукты.

Источник: CNBC

Партнером станет компания с ограниченной ответственностью The PLANeT Partnership. Она будет заниматься операционной деятельностью. Детали и финансовые условия сделки пока не разглашаются.

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Что известно о компаниях

Beyond Meat – крупнейший в мире производитель пищевых продуктов на растительной основе, которые имитируют вкус и фактуру курицы, свинины и говядины. Компания основана в 2009 году и базируется в Лос-Анджелесе. Beyond Meat контролирует около 13% рынка заменителей мяса в США.

PepsiCo – американская транснациональная корпорация в области пищевой промышленности. Занимается производством безалкогольных напитков и других пищевых продуктов.

Преимущества сотрудничества

Сотрудничество позволит Beyond Meat привлечь производственный и маркетинговый опыт гиганта PepsiCo для создания новых продуктов. Последняя сможет развиваться в направлении устойчивого развития, ведь в прошлом году компания подписала обязательства ООН по сокращению вредных выбросов. Кроме того, на протяжении длительного времени Pepsi работает над уменьшением количества сахара в своих продуктах и ​​старается производить больше здоровых снеков и напитков. Партнерство с ведущим производителем растительных продуктов будет способствовать наращиванию инвестиций PepsiCo в этой области.

Заметим, после официального заявления о сотрудничестве акции Beyond поднялись на 16%. Сейчас компанию оценивают в 9,95 миллиарда долларов. В то же время акции Pepsi выросли на 1%, а рыночная капитализация составляет 196 миллиардов долларов.