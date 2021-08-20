Будут штрафовать на месте: в Италии установили "умные" светофоры, которые фиксируют нарушения

В итальянском Милане запустили "умные" светофоры, которые способны фиксировать нарушения, а именно – проезд на запрещающий сигнал. Так, система автоматически распознает номерные знаки и выписывает штраф.

Решение введено в рамках "Миланского городского проекту безопасности", разработанного совместно с Safety21 и Municipia. Нововведение является частью европейской программы European Vision Zero, которая призвана уменьшить количество жертв на автомобильных дорогах к нулю к 2030 году.

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Как это работает

Специалисты разработали решение, которое состоит из:

цифровой системы – она ​​активируется при включении желтого сигнала светофора; камеры – автоматически фиксирует игнорирование остановки перед стоп-линией и проезд на запрещающий сигнал.

Кроме того, система имеет функцию видеозаписи и соединения с Интернетом, поэтому автоматически передает данные об инциденте в соответствующие структуры.

Проект является экспериментальным, поэтому пока системы проходят испытания. Если система продемонстрирует эффективность, ее будут масштабировать дальше.