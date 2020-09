Управляющий директор Экобанка Патрик Акинвунтан уверен: будущее нигерийских банковских служб и в дальнейшем будет определяться инновациями и перебоями в работе технологий. Он отметил, что только финансовые учреждения, которые эффективно внедрят и выдержат такие трансформации, останутся актуальными в этом секторе.

Следовательно, банковские учреждения не могли оставаться конкурентоспособными и актуальными, а не реализуя цифровые трансформационные проекты, пишет ThisDay.

Fintech / unsplash

Патрик Акинвунтан отметил, что банковское дело стало представлять "то, что ты делаешь", не обязательно ссылаясь на конкретное место.

Сегодня в банковском пространстве наблюдается огромное количество оружия. Чего стоит только развитие использования карт в банкоматах, PoS и его взаимодействие, USSD, агентский банкинг, блокчейн, криптовалюта и прочее.

Цифровые технологии в банковском деле / unsplash

Этот сектор демократизируется для полного участия. Что касается мобильного телефона, который, по сути, был предназначен для приема звонков, но сегодня каждый нигериец может осуществлять транзакции с помощью мобильного приложения или строки USSD. Вся идея заключается в предоставлении финансовых услуг каждому домохозяйству, чтобы мы все могли эффективно участвовать в росте крупнейшей экономики Африки, – добавил директор Экобанка.

Недавно на 13-й ежегодной банковско-финансовой конференции Чартерного института банкиров Нигерии (CIBN), состоявшейся в Абудже, Акинвунтан выступал на тему "Инновации и срывы: как Fintechs определяют наше будущее". Он подчеркнул, что финтех-компании разительно влияют на сектор финансовых услуг.

Fintech and the future of banking / unsplash

Fintech Финансовые технологии – технологии, которые помогают финансовым службам и компаниям управлять финансовыми аспектами бизнеса. В них входят: программное обеспечение, приложения, процессы и бизнес-модели.

В свою очередь, исполнительный директор по вопросам информации и операций Банка доступа Аде Байо заявил, что появление финтех-предприятий грозит вытеснением действующих руководителей инновационными решениями, ведь цифровая трансформация уже не необязательна. Так, компании больше не могут оставаться актуальными и конкурировать с другими без реализации процессов цифровой трансформации.

Он отметил, что путешествие от индустриальной эры к информационной эре – зарождение Интернета – привела к беспрецедентному срыва бизнес-моделей.

Цифровой срыв поразит каждую отрасль. Fintechs имеют важное значение для преодоления разрыва в финансовой интеграции. Регулирования является ключевым для построения желаемой финтех-экосистемы. Кибербезопасность будет одним из основных рисков, с которыми будут сталкиваться финансовые учреждения – повышение квалификации и переквалификация является ключевым фактором. Любой банк, который не имеет онлайн-платформы, будет пытаться пережить пандемию, – считает Аде Байе.