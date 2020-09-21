Керуючий директор Екобанку Патрік Акінвунтан впевнений: майбутнє нігерійських банківських служб і надалі визначатиметься інноваціями та перебоями в роботі технологій. Він зазначив, що лише фінансові установи, які ефективно впровадять та витримають такі трансформації, залишаться актуальними в цьому секторі.

Відтак, банківські установи не могли залишатися конкурентоспроможними та актуальними, не реалізовуючи цифрові трансформаційні проєкти, пише ThisDay.

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Fintech / unsplash

Патрік Акінвунтан відзначив, що банківська справа стала представляти "те, що ти робиш", не обов'язково посилаючись на конкретне місце.

Сьогодні у банківському просторі спостерігається величезна кількість зброї. Чого вартий лише розвиток використання карток в банкоматах, PoS та його взаємодія USSD, агентський банкінг, блокчейн, криптовалюта та інше.

Цифрові технології в банківській справі / unsplash

Цей сектор демократизується для повної участі. Що стосується мобільного телефону, який, по суті, був призначений для прийому дзвінків, але сьогодні кожен нігерієць може здійснювати транзакції за допомогою мобільного додатка або рядка USSD. Вся ідея полягає у наданні фінансових послуг кожному домогосподарству, щоб ми всі могли ефективно брати участь у зростанні найбільшої економіки Африки, – додав директор Екобанку.

Нещодавно на 13-й щорічній банківсько-фінансовій конференції Чартерного інституту банкірів Нігерії (CIBN), що відбулася в Абуджі, Акінвунтан виступав на тему "Інновації та зриви: як Fintechs визначають наше майбутнє". Він підкреслив, що фінтех-компанії разюче впливають на сектор фінансових послуг. Fintech and the future of banking / unsplash

Fintech Фінансові технології, які допомагають фінансовим службам і компаніям управляти фінансовими аспектами бізнесу. У них входять: програмне забезпечення, програми, процеси та бізнес-моделі.

У свою чергу, виконавчий директор з питань інформації та операцій Банку доступу Аде Байомо заявив, що поява фінтех-підприємств загрожує витісненням чинних керівників інноваційними рішеннями, адже цифрова трансформація вже не є необов'язковою. Так, компанії більше не можуть залишатися актуальними та конкурувати з іншими без реалізації процесів цифрової трансформації.

Він зауважив, що подорож від індустріальної ери до інформаційної ери – зародження Інтернету – призвела до безпрецедентного зриву бізнес-моделей.

Цифровий зрив вразить кожну галузь. Fintechs мають важливе значення для подолання розриву у фінансовій інтеграції. Регулювання є ключовим для побудови бажаної фінтех-екосистеми. Кібербезпека буде одним із основних ризиків, з якими стикатимуться фінансові установи – підвищення кваліфікації та перекваліфікація є ключовим фактором. Будь-який банк, який не має онлайн-платформи, буде намагатися пережити пандемію, – вважає Аде Байомо.