Відтак, банківські установи не могли залишатися конкурентоспроможними та актуальними, не реалізовуючи цифрові трансформаційні проєкти, пише ThisDay.

Патрік Акінвунтан відзначив, що банківська справа стала представляти "те, що ти робиш", не обов'язково посилаючись на конкретне місце.

Сьогодні у банківському просторі спостерігається величезна кількість зброї. Чого вартий лише розвиток використання карток в банкоматах, PoS та його взаємодія USSD, агентський банкінг, блокчейн, криптовалюта та інше.

Цей сектор демократизується для повної участі. Що стосується мобільного телефону, який, по суті, був призначений для прийому дзвінків, але сьогодні кожен нігерієць може здійснювати транзакції за допомогою мобільного додатка або рядка USSD. Вся ідея полягає у наданні фінансових послуг кожному домогосподарству, щоб ми всі могли ефективно брати участь у зростанні найбільшої економіки Африки, – додав директор Екобанку.

Нещодавно на 13-й щорічній банківсько-фінансовій конференції Чартерного інституту банкірів Нігерії (CIBN), що відбулася в Абуджі, Акінвунтан виступав на тему "Інновації та зриви: як Fintechs визначають наше майбутнє". Він підкреслив, що фінтех-компанії разюче впливають на сектор фінансових послуг.

