Ученые хотят "смешивать" вакцины от COVID-19: для чего
Британцы смогут получить вакцины от коронавируса COVID-19 по принципу "смешивать и сочетать''. Благодаря этому удастся стимулировать различные части иммунной системы человека.
Ученые из рабочей группы по вопросам вакцин в Великобритании заявили, что попытаются давать людям дозу одного типа препарата, а затем – усиливать его действие другим, пишет Daily Mail.
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Заметим, что сейчас всем вакцинам, которые близки к утверждению в Великобритании, нужны 2 дозы, чтобы максимально эффективно предотвратить COVID-19.
Руководитель рабочей группы Кейт Бингем сообщила, что испытания этого метода в Великобритании начнут уже в 2021 году.
Теория, согласно которой комбинированные вакцины будут работать эффективнее, не нова. Однако пока она не получила официального подтверждения в мире, отметили исследователи.
Заместитель председателя рабочей группы Клайв Дикс подчеркнул, что участники эксперимента будут получать только одобренные правительством вакцины.
Как поможет "смешивания" вакцин
На такую идею ученых натолкнула мысль о том, что различные вакцины провоцируют различные части иммунной системы – антитела и Т-клетки.
Т-клетки нужны организму, чтобы атаковать клетки, которые уже инфицированы коронавирусом. Это позволяет остановить репликацию вируса, то есть заражение здоровых клеток.
Антитела блокируют поглощение вирусов в клетки, а Т-клетки идентифицируют клетки, которые были заражены, а затем выводят их. В идеале – вы захотите иметь оба из них,
– объяснили ученые.
"Принцип" смешивать и сочетать" заключается в том, чтобы максимизировать силу иммунного ответа. И таким образом защитить людей от вирусной инфекции", – отметили исследователи.
Вакцинация в Великобритании: коротко
- Великобритания стала первой страной, которая получила вакцину от COVID-19 производства компании Pfizer и BioNTech.
- Вакцинировать будут в первую очередь тех, кому более 80 лет, а также персонал домов престарелых.
- 90-летняя британка первой в мире получила прививки этим препаратом. Маргарет Кинан заявила, что для нее это – "большая честь".
- До Нового года страна рассчитывает получить до 800 тысяч доз вакцины. Поскольку ее нужно вводить дважды, смогут иммунизировать 400 тысяч граждан.
- Основной этап вакцинации планируется с января по апрель 2021 года. Дозу смогут получить и другие группы риска.
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