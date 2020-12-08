Британцы смогут получить вакцины от коронавируса COVID-19 по принципу "смешивать и сочетать''. Благодаря этому удастся стимулировать различные части иммунной системы человека.

Ученые из рабочей группы по вопросам вакцин в Великобритании заявили, что попытаются давать людям дозу одного типа препарата, а затем – усиливать его действие другим, пишет Daily Mail.

Читайте также Первая в мире: чехи изобрели "антикоронавирусную" бумагу – фото, что известно

Заметим, что сейчас всем вакцинам, которые близки к утверждению в Великобритании, нужны 2 дозы, чтобы максимально эффективно предотвратить COVID-19.

Важно! Поскольку работают препараты по-разному, получения доз различных вакцин может "максимизировать" иммунный ответ и обеспечить лучшую, более длительную защиту.

Руководитель рабочей группы Кейт Бингем сообщила, что испытания этого метода в Великобритании начнут уже в 2021 году.

Теория, согласно которой комбинированные вакцины будут работать эффективнее, не нова. Однако пока она не получила официального подтверждения в мире, отметили исследователи.

Заместитель председателя рабочей группы Клайв Дикс подчеркнул, что участники эксперимента будут получать только одобренные правительством вакцины.

Как поможет "смешивания" вакцин

На такую ​​идею ученых натолкнула мысль о том, что различные вакцины провоцируют различные части иммунной системы – антитела и Т-клетки.

Т-клетки нужны организму, чтобы атаковать клетки, которые уже инфицированы коронавирусом. Это позволяет остановить репликацию вируса, то есть заражение здоровых клеток.

Антитела блокируют поглощение вирусов в клетки, а Т-клетки идентифицируют клетки, которые были заражены, а затем выводят их. В идеале – вы захотите иметь оба из них,

– объяснили ученые.

"Принцип" смешивать и сочетать" заключается в том, чтобы максимизировать силу иммунного ответа. И таким образом защитить людей от вирусной инфекции", – отметили исследователи.

Вакцинация в Великобритании: коротко